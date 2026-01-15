I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी तो फिर ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया है. आइए जानते है कि I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर क्या कहा.

सप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है. बता दें कि ईडी की तरफ से दायर याचिका में बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं. ईडी ने ममात बनर्जी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आई-पैक कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतिक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी में हस्तक्षेप किया और जांच में बाधा डाली.

ईडी की तरफ से कोर्ट में क्या कहा गया

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाया था. लेकिन वहां भारी विरोध के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी इसीलिए ईडी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा. बता दें कि इस मामले में ईडी की तरफ से पैरवी करते हुए कहा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा, यह घटना बहुत चौंकाने वाला पैटर्न दिखाती है. इससे ऐसे कामों को ही बढ़ावा मिलेगा, केंद्रीय बल हतोत्साहित होंगे. राज्य सरकारों को लगेगा कि वे घुस सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, फिर धरने पर बैठ सकते हैं। एक मिसाल कायम की जानी चाहिए; वहां मौजूद अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए. ऐसे सबूत थे जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि I-PAC ऑफिस में आपत्तिजनक सामग्री पड़ी थी। हमारी याचिका की सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में वकील और अन्य लोग कलकत्ता HC में घुस गए; ऐसा तब होता है जब लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र ले लेता है."

ममता बनर्जी की पैरवी करने वाले वकील ने क्या कहा-

दूसरी तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से इस मामले की पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी उपकरण ले जाने का आरोप झूठ है. यह उनके अपने पंचनामा से प्रमाणित है. यह केवल पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए है. पंचनामा के माध्यम से न्यायालय को जानकारी देते हैं.

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा-

दोनों पक्षों के सुनने के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा, "आपका दावा विरोधाभासी है. यदि उनका (ईडी) का इरादा जब्त करने का होता तो वे जब्त कर लेते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. जस्टिस मिश्रा ने कहा, "हमें जांच करनी होगी. आप हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते हैं."

