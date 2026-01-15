FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

U19 World Cup 2026 में इतिहास रचने के करीब हैं Vaibhav Suryavanshi, ऐसा करने वाले बनेंगे नंबर-1 बल्लेबाज

U19 World Cup 2026 में इतिहास रचने के करीब हैं Vaibhav Suryavanshi, ऐसा करने वाले बनेंगे नंबर-1 बल्लेबाज

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास

भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां

बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां

Homeभारत

भारत

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी तो फिर ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया है. आइए जानते है कि I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर क्या कहा.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 15, 2026, 01:56 PM IST

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

Mamata Banerjee ED I-PAC raid

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है. बता दें कि ईडी की तरफ से दायर याचिका में बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं. ईडी ने ममात बनर्जी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आई-पैक कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतिक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी में हस्तक्षेप किया और जांच में बाधा डाली.

ईडी की तरफ से कोर्ट में क्या कहा गया

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाया था. लेकिन वहां भारी विरोध के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी इसीलिए ईडी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा. बता दें कि इस मामले में ईडी की तरफ से पैरवी करते हुए कहा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा, यह घटना बहुत चौंकाने वाला पैटर्न दिखाती है. इससे ऐसे कामों को ही बढ़ावा मिलेगा, केंद्रीय बल हतोत्साहित होंगे. राज्य सरकारों को लगेगा कि वे घुस सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, फिर धरने पर बैठ सकते हैं। एक मिसाल कायम की जानी चाहिए; वहां मौजूद अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए. ऐसे सबूत थे जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि I-PAC ऑफिस में आपत्तिजनक सामग्री पड़ी थी। हमारी याचिका की सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में वकील और अन्य लोग कलकत्ता HC में घुस गए; ऐसा तब होता है जब लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र ले लेता है."

ममता बनर्जी की पैरवी करने वाले वकील ने क्या कहा-

दूसरी तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से इस मामले की पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी उपकरण ले जाने का आरोप झूठ है. यह उनके अपने पंचनामा से प्रमाणित है. यह केवल पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए है. पंचनामा के माध्यम से न्यायालय को जानकारी देते हैं.

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा-

दोनों पक्षों के सुनने के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा, "आपका दावा विरोधाभासी है. यदि उनका (ईडी) का इरादा जब्त करने का होता तो वे जब्त कर लेते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. जस्टिस मिश्रा ने कहा, "हमें जांच करनी होगी. आप हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते हैं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार
बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां
बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां
Weight Loss Roti Flour: वजन बढ़ने से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये रोटियां, जल्द हो जाएंगे स्लिम ट्रिम
वजन बढ़ने से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये रोटियां, जल्द हो जाएंगे स्लिम ट्रिम
The Raja Saab BO Collection Day 6: 'द राजा साब' ने क्या तोड़ दिया धुरंधर का रिकॉर्ड, जानिए 6 वें दिन कितने रुपये कमाए
The Raja Saab BO Collection Day 6: प्रभास की 'द राजा साब' ने क्या तोड़ दिया धुरंधर का रिकॉर्ड, जानिए 6 वें दिन कितने रुपये कमाए
MORE
Advertisement
धर्म
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi  
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi
Mauni Amavasya Upay: पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति, खुलेंगे तरक्की के द्वार... मौनी अमावस्या पर जरूर करें 5 उपाय 
पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति, खुलेंगे तरक्की के द्वार... मौनी अमावस्या पर जरूर करें 5 उपाय
Rashifal 14 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
MORE
Advertisement