ममता बनर्जी को 2 दिन में तीसरा झटका, रेजीनगर उपचुनाव में प्रत्याशी ने क्यों वापस लिया नाम?

नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को वोटिंग होनी है. ममता बनर्जी दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार खो चुकी हैं. इससे पहले ममता बनर्जी के गुट की नंदीग्राम उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया था.

ममता बनर्जी गुट के रेजीनगर उपचुनाव में उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है.

नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने पहले ही अपना नामांकन वापस ले लिया था.

बंगाल की दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए छह अक्टूबर को वोटिंग होनी है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर कभी एकछत्र राज करने वालीं ममता बनर्जी के लिए ये मौसम राजनीतिक झटकों का है. ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लगते चले जा रहे हैं. पहले निर्वाचन आयोग ने उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न सीज कर दिया और उन्हें दूसरा नाम और चिह्न आवंटित किया गया. उसके बाद नंदीग्राम उपचुनाव में उनकी प्रत्याशी संचिता प्रधान डे ने शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग के बाद नामांकन वापस ले लिया. इतना ही नहीं, जब ममता ने नंदीग्राम में अपना समर्थन कांग्रेस को दिया तो उस कांग्रेस उम्मीदवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब रेजीनगर उपचुनाव में ममता के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं.

ममता के उम्मीदवार ने क्यों वापस लिया नाम?

रबीउल आलम चौधरी ने अपना नाम वापस लेने के पीछे राज्य प्रशासन द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा, 'फिलहाल पार्टी के पास कोई आधिकारिक चिन्ह नहीं है. पार्टी कार्यकर्ताओं को तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है और उनमें से अधिकतर काम के लिए इलाका छोड़कर चले गए हैं. मैं किसके साथ चुनाव लड़ूं? प्रशासन के दबाव को देखते हुए कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वे चुनाव मैदान में नहीं रह सकते. यही कारण है कि मैंने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया है.'

बंगाल की दो सीटों पर 6 अक्टूबर को वोटिंग

नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को वोटिंग होनी है. ममता बनर्जी दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार खो चुकी हैं. इससे पहले शुक्रवार को ममता बनर्जी के गुट की नंदीग्राम उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया था. ऐसा पहली बार होगा जब ममता बनर्जी बंगाल उपचुनाव से बाहर हो गई हैं.

नंदीग्राम उपचुनाव से अपने ही उम्मीदवार के पीछे हटने के बाद, ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की. इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब ममता ने ये ऐलान किया तो कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को शुक्रवार शाम 2007 के एक हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया गया.

चुनाव आयोग ने फ्रीज किया TMC का नाम और चिह्न

ममता बनर्जी को गुरुवार को एक और बड़ा झटका लगा जब चुनाव आयोग ने तृणमूल के नाम और चिन्ह को फ्रीज करने की घोषणा की. इस प्रकार न तो ममता बनर्जी गुट और न ही ऋतब्रता बनर्जी का समूह उपचुनावों के लिए इनका उपयोग कर सकता था. चुनाव आयोग ने अंतरिम रूप से दोनों गुटों को नए नाम और चिन्ह आवंटित किए. ममता बनर्जी के गुट को अब 'ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' कहा जाएगा और उसे 'फुटबॉल खिलाड़ी' का चिन्ह दिया गया है. अरूप रॉय और ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चिह्न आवंटित किया गया है. इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नाम और चिह्न को अस्थायी रूप से निलंबित करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

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