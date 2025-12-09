'जिन्हें नफरत फैलाने के लिए सरदार पटेल ने बैन किया, वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे', संसद में BJP पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को बदनाम करने को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि नेहरू जी का नाम ऊंचा था और रहेगा.

संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है. राज्यसभा में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा के दौरान काफी गहना-गहमी का माहौल देखने को मिला. दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अचानक दलितों का मुद्दा उठा दिया. उन्होंने कहा कि आज दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता. उनको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता. आखिर दलितों से इतनी नफरत क्यों है? इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खड़े हुए और मल्लिकार्जुन को टोकते हुए कहा, 'आपको समय वंदेमातरम पर चर्चा के लिए दिया गया है, लेकिन आप विषय से हटकर बोल रहे हैं. इसके बाद खरगे आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि देशभर में आतंकी घटनाओं में 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. लेकिन इसपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है. इतना सुनते ही बीजेपी सांसद हंगामे पर उतर आए और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे.

'नेहरू का नाम ऊंचा है और रहेगा'

इस पर मल्लिकार्जुन खरगे भड़क गए. उन्होंने कहा, 'जिन्हें सरदार पटेल ने नफरत फैलाने के लिए बैन किया था, आज वो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं. नेहरू पर सवाल उठा रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नेहरू जी के नाम को नीचा करना चाहते हैं, लेकिन वो सबसे ऊंचे हैं और रहेंगे. आप नीचे हैं और आगे भी रहेंगे. आप लोग हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने जो कहा उसको भी नहीं मानते.

चीन को लेकर सरकार को घेरा

खरगे ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा, 'हमारे पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है. हमारा प्रभाव घट रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं. आप अपनी 56 ईंच की छाती होने का दावा करते हैं लेकिन उस छाती का देश को फायदा क्या हुआ? चीन के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल सकते. आपके विदेश मंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था छोटी है. चीन का मुकाबलना नहीं कर सकती.

