FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
OJP vs CJP: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बाद क्यों आई Oggy Janata Party, जानें इंटरनेट पर वायरल इस नई पार्टी से जुड़ी 5 अहम बातें

OJP vs CJP: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बाद क्यों आई Oggy Janata Party, जानें इंटरनेट पर वायरल इस नई पार्टी से जुड़ी 5 अहम बातें

सोशल मीडिया से ट्रेडमार्क तक पहुंची ‘Cockroach Janta Party’, नाम रजिस्टर कराने की मची होड़

सोशल मीडिया से ट्रेडमार्क तक पहुंची ‘Cockroach Janta Party’, नाम रजिस्टर कराने की मची होड़

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा फैसला, अब CBI खंगालेगी मौत की असली वजह, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा फैसला, अब CBI खंगालेगी मौत की असली वजह, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी

मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी

Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत

मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत

राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

Homeभारत

भारत

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा फैसला, अब CBI खंगालेगी मौत की असली वजह, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश

भोपाल में हाल ही में हुए ट्विशा शर्मा की उनके ससुराल में संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है. मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लेकर एक ऑर्डर जारी किया है...

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 22, 2026, 01:39 PM IST

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा फैसला, अब CBI खंगालेगी मौत की असली वजह, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश

Twisha Shrama Death Case

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भोपाल में हाल ही में हुए ट्विशा शर्मा की उनके ससुराल में संदिग्ध मौत के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है. मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने इसे लेकर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य सरकार की इस सिफारिश के बाद अब मामले की आगे की जांच सीबीआई करेगा जिससे मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच हो सकेगी.

गृह विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार, यह मामला 12 मई 2026 को भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन, कटारा हिल्स क्षेत्र में हुई कथित दहेज मृत्यु की घटना से जुड़ा है. घटना के बाद थाना कटारा हिल्स में अपराध क्रमांक 133/2026 दर्ज किया गया था. इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 80(2), 85 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत भी आरोप शामिल किए गए हैं. राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है. अधिसूचना में आगे कहा गया कि इस प्रकरण की कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया है.

यहां देखें मध्य प्रदेश सरकार का ऑर्डर
Twisha Sharma


इसके लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई को पूरे मध्यप्रदेश में जांच करने की अनुमति दी है. इसका मतलब यह है कि सीबीआई इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति, जगह या सबूत की जांच राज्य के किसी भी हिस्से में कर सकेगी. सरकार ने केवल मूल अपराध की जांच ही नहीं, बल्कि उकसावे और आपराधिक षड्यंत्र की जांच के लिए भी सीबीआई को सहमति दी है. अगर जांच में किसी साजिश या और लोगों की भूमिका सामने आती है तो सीबीआई उन पहलुओं की भी विस्तार से जांच कर सकेगी.

इस मामले के सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश के बाद अब लोगों की नजरें जांच एजेंसी की कार्रवाई पर टिकी हैं. उम्मीद की जा रही है कि निष्पक्ष जांच के जरिए ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा होगा और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

क्या है ट्विशा शर्मा मौत मामला?

ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थीं. 33 साल की मॉडल से एक्ट्रेस बनीं ट्विशा के परिवार ने उनके ससुराल वालों पर बेटी को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है. वहीं ट्विशा के ससुराल वालों का दावा है कि वह नशे की आदी थीं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले को 30,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है और उसका पासपोर्ट रद्द करने के लिए अदालत से संपर्क किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी
मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी
Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत
मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत
राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक
राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक
Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख
दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips: दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
Numerology: क्या आपके नाम का पहला अक्षर रोक रहा है सफलता? करियर और पर्सनैलिटी से जानिए कितना मैच करता है आपका नेम
क्या आपके नाम का पहला अक्षर रोक रहा है सफलता? करियर और पर्सनैलिटी से जानिए कितना मैच करता है आपका नेम
Jyeshtha Adhik Purnima 2026:इस दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जानें पुरुषोत्तम मास में आने वाली तिथि की पूजा विधि से लेकर महत्व
इस दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जानें पुरुषोत्तम मास में आने वाली तिथि की पूजा विधि से लेकर महत्व और उपाय
Numerology: ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
MORE
Advertisement