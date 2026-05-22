ट्विशा शर्मा केस में बड़ा फैसला, अब CBI खंगालेगी मौत की असली वजह, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश

भोपाल में हाल ही में हुए ट्विशा शर्मा की उनके ससुराल में संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है. मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लेकर एक ऑर्डर जारी किया है...

भोपाल में हाल ही में हुए ट्विशा शर्मा की उनके ससुराल में संदिग्ध मौत के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है. मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने इसे लेकर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य सरकार की इस सिफारिश के बाद अब मामले की आगे की जांच सीबीआई करेगा जिससे मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच हो सकेगी.

गृह विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार, यह मामला 12 मई 2026 को भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन, कटारा हिल्स क्षेत्र में हुई कथित दहेज मृत्यु की घटना से जुड़ा है. घटना के बाद थाना कटारा हिल्स में अपराध क्रमांक 133/2026 दर्ज किया गया था. इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 80(2), 85 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत भी आरोप शामिल किए गए हैं. राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है. अधिसूचना में आगे कहा गया कि इस प्रकरण की कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया है.

यहां देखें मध्य प्रदेश सरकार का ऑर्डर





इसके लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई को पूरे मध्यप्रदेश में जांच करने की अनुमति दी है. इसका मतलब यह है कि सीबीआई इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति, जगह या सबूत की जांच राज्य के किसी भी हिस्से में कर सकेगी. सरकार ने केवल मूल अपराध की जांच ही नहीं, बल्कि उकसावे और आपराधिक षड्यंत्र की जांच के लिए भी सीबीआई को सहमति दी है. अगर जांच में किसी साजिश या और लोगों की भूमिका सामने आती है तो सीबीआई उन पहलुओं की भी विस्तार से जांच कर सकेगी.

इस मामले के सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश के बाद अब लोगों की नजरें जांच एजेंसी की कार्रवाई पर टिकी हैं. उम्मीद की जा रही है कि निष्पक्ष जांच के जरिए ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा होगा और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

क्या है ट्विशा शर्मा मौत मामला?

ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थीं. 33 साल की मॉडल से एक्ट्रेस बनीं ट्विशा के परिवार ने उनके ससुराल वालों पर बेटी को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है. वहीं ट्विशा के ससुराल वालों का दावा है कि वह नशे की आदी थीं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले को 30,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है और उसका पासपोर्ट रद्द करने के लिए अदालत से संपर्क किया है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.