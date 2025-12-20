Assam Train Accident: असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टकराने पर कई हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे

20 दिसंबर शनिवार की सुबह असम में बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है. यहां पर जंगली हाथियों के झुंड से टकराने के बाद राजधानी एक्सप्रेस की पांच बोगियां पटरी से उतर गईं, वहीं कई हाथी भी मर गए हैं.

20 दिसंबर शनिवार की सुबह असम में बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है. यहां पर जंगली हाथियों के झुंड से टकराने के बाद राजधानी एक्सप्रेस की पांच बोगियां पटरी से उतर गईं जिससे रेल सेवाएं बुरी तरह बाधित हैं. यह घटना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के लुमडिंग डिवीजन के जमुनामुख-कामपुर खंड में हुई, स्थानीय लोगों ने बताया है कि 8 जंगली हाथियों के झुंड से हाईस्पीड ट्रेन टकरा गई जिसमें ज्यादातर हाथी मारे गए हैं. यह घटना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के लुमडिंग डिवीजन के जमुनामुख-कामपुर खंड में हुई.

बचाव अभियान शुरू

बता दें कि दुर्घटनास्थल गुवाहाटी से लगभग 126 किलोमीटर दूर स्थित है. घटना के बाद, राहत ट्रेनें और रेलवे अधिकारी बचाव अभियान शुरू करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे. बता दें कि लोको पायलट ने हाथियों के झुंड को देखकर आपातकालीन ब्रेक लगाए. ट्रेन फिर भी हाथियों से टकरा गए और हादसा हो गया. कि दुर्घटनाग्रस्‍त रेल के डिब्बों के यात्रियों को अस्थायी रूप से अन्य डिब्बों में उपलब्ध खाली बर्थों में एडजस्‍ट किया गया है. प्रभावित डिब्बों को अलग करने के बाद पटरी से उतरी ट्रेन गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई है. गुवाहाटी पहुंचने पर ट्रेन में प्रभावित डिब्बों के यात्रियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे और ट्रेन अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगी.

पटरियों पर बिखरे हैं हाथी के शव

बताया जा रहा है कि ट्रेन के पटरी से उतरने और हाथियों के शरीर के अंगों के पटरियों पर बिखरे हुए हैं. रेलवे से जुड़े आधिकारियों ने बताया है कि दुर्घटनाग्रस्‍त रेल के डिब्बों के यात्रियों को अस्थायी रूप से अन्य डिब्बों में उपलब्ध खाली बर्थों में एडजस्‍ट किया गया है. प्रभावित डिब्बों को अलग करने के बाद पटरी से उतरी ट्रेन गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई है. गुवाहाटी पहुंचने पर ट्रेन में प्रभावित डिब्बों के यात्रियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे और ट्रेन अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से