वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बड़ा कदम, इंडोनेशिया सरकार और वंतारा ने मिलाया हाथ, जानवरों की इलाज के लिए बनेंगे ‘हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स’

वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इंडोनेशिया सरकार और वंतारा ने हाथ मिलाया है. इस पार्टनरशिप का मकसद इंडोनेशिया के वाइल्डलाइफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और देखभाल प्रदान करना है...

इंडोनेशिया के फॉरेस्ट मिनिस्टर राजा जुली एंटोनी ने 24 अगस्त 2026 को जकार्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के वन्यजीव स्वास्थ्य और प्राकृतिक आवास (इन-सीटू) में संरक्षण प्रयासों के बड़े विस्तार का ऐलान किया. इस कैंपेन को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी के स्थापित वैश्विक पहल 'वंतारा' का सहयोग मिल रहा है.

यह इंटरनेशनल पार्टनरशिप इंडोनेशिया सरकार और स्थानीय वन्यजीव संगठन 'PT फौना लैंड ग्रुप' के साथ मिलकर शुरू की गई है. इसका अहम मकसद इंडोनेशिया के वाइल्डलाइफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और देखभाल प्रदान करना है.

इंडोनेशिया के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने क्या कहा?

राजा जुली एंटोनी ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी देश की अपनी है और इस पार्टनरशिप से बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि सभी निर्मित सुविधाओं, कार्यक्रमों और संपत्तियों का पूरा मालिकाना हक, संचालन व प्रबंधन केवल इंडोनेशिया सरकार के पास रहेगा. उन्होंने कहा- 'हम अपने वन्यजीव स्वास्थ्य और संरक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं, जिसमें वंतारा अपने अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों से हमारी मदद कर रहा है.'

इंडोनेशिया सरकार के साथ पार्टनरशिप पर वंतारा के CEO विवान करानी का रिएक्शन

वंतारा के CEO विवान करानी ने इंडोनेशिया सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इंडोनेशिया की असाधारण जैव-विविधता की रक्षा में योगदान देना गर्व की बात है. वंतारा अपनी विश्वस्तरीय पशु चिकित्सा विशेषज्ञता और उन्नत संसाधनों से स्थानीय टीमों की मदद करेगा. वहीं, फौना लैंड के CEO डैनी गुनालेन ने भरोसा जताया कि यह प्रयास वन्यजीवों और उनकी देखभाल में लगे कर्मचारियों के जीवन में स्थायी सुधार लाएगा.

हाथियों की देखरेख के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे?

इस अभियान के तहत कई व्यावहारिक और दूरगामी कदम उठाए जा रहे हैं. इसमें हाथियों की देखरेख करने वाले महावतों, पशु चिकित्सकों और वन्यजीव प्रबंधकों के लिए आधुनिक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे. देश भर में जरूरतमंद जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में ही तुरंत इलाज देने के लिए मोबाइल एनिमल मेडिकल यूनिट यानी 'हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स' शुरू की जा रही हैं.

इसके साथ ही प्रसिद्ध वे कंबस एलिफेंट हॉस्पिटल को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों से लैस करके 'एलिफेंट ट्रीटमेंट एंड केयर सेंटर' में बदला जाएगा. यह एडवांस्ड हॉस्पिटल इंसानों की देखरेख में रह रहे 62 सुमात्रन हाथियों और आसपास के जंगलों में रहने वाले लगभग 100 जंगली सुमात्रन हाथियों के इलाज और पुनर्वास में मील का पत्थर साबित होगा.

इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है?

यह पूरा प्रोजेक्ट इंडोनेशिया सरकार और वंतारा के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत संचालित किया जा रहा है. यह समझौता इन-सीटू और एक्स-सीटू कंजर्वेशन, पशु कल्याण, ब्रीडिंग, पुनर्वास, रीवाइल्डिंग और तकनीकी सहयोग के लिए एक ठोस ढांचा तैयार करता है.

वंतारा के लिए यह कदम उसकी पांच साल की वैश्विक योजना का अहम हिस्सा है, जो भारत के जामनगर स्थित केंद्र से बाहर उसके अंतरराष्ट्रीय संरक्षण से जुड़े कामों के विस्तार को दर्शाता है. भारत की CITES मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रति अपनी स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को निभाते हुए वंतारा वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक पर्यावरण और वन्यजीवों के सुरक्षित भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है.