राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

सबरीमाला यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के समय हेलीपैड धंस गया. हेलीपैड जल्दबाजी में बनाया गया था और चेतावनी के बावजूद उपयोग किया गया। बड़ा हादसा टल गया.
केरल के सबरीमाला दौरे पर गईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ा झोल सामने आया है. उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हेलीपैड का हिस्सा धंस गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बताया जा रहा है कि हेलीपैड का निर्माण अंतिम समय में कराया गया था और कॉन्क्रीट पूरी तरह सूख भी नहीं पाया था. सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद यहां हेलीकॉप्टर उतारा गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
दरअसल, राष्ट्रपति को मंदिर तक ले जा रहे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त हेलीपैड धंस गया. हेलीकॉप्टर के पिछले पहिए धंसने से स्थिति कुछ पल के लिए बेहद तनावपूर्ण हो गई, हालांकि पायलट की सूझबूझ और तत्परता से हेलीकॉप्टर को स्थिर कर लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. सूत्रों के मुताबिक, यह हेलीपैड मंगलवार देर शाम से ही तैयार किया जा रहा था और रात में ही कॉन्क्रीट डाला गया था. सुबह तक यह ठीक से सूख भी नहीं पाया था, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यक्रम में देरी न हो इसलिए इसे उपयोग में लाया गया. सबसे गंभीर बात यह रही कि राज्य खुफिया विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि हेलीपैड के ठीक से सेट न होने के कारण लैंडिंग खतरनाक हो सकती है, लेकिन इस अलर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया.
घटना के बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू किया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस घटना ने राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के प्रशासन और लोकल एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
#WATCH | Kerala: A portion of the helipad tarmac sank in after a chopper carrying President Droupdi Murmu landed at Pramadam Stadium. Police and fire department personnel deployed at the spot physically pushed the helicopter out of the sunken spot. pic.twitter.com/QDmf28PqIb— ANI (@ANI) October 22, 2025
गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष बनने जा रही हैं. राष्ट्रपति सचिवालय ने तिरुवनंतपुरम से पंबा तक सड़क मार्ग से यात्रा पर भी विचार किया था, लेकिन अंततः हवाई मार्ग को प्राथमिकता दी गई. घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर ईश्वर का आभार व्यक्त किया और राष्ट्रपति के स्वस्थ रहने की कामना की.
