FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bhai Dooj 2025: कल है भाई दूज का त्योहार, जानें तिलक लगाने से लेकर इस त्योहार को मनाने का शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान

वकील ने बताया 'नदीम' को गुलशन कुमार का कातिल, उठाए कई राज से पर्दे...

EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण

ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!

Bihar Election 2025: बिहार के सभी संविदाकर्मियों और जीविका CM के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी

EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण

गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण

Homeभारत

भारत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

सबरीमाला यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के समय हेलीपैड धंस गया. हेलीपैड जल्दबाजी में बनाया गया था और चेतावनी के बावजूद उपयोग किया गया। बड़ा हादसा टल गया.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 22, 2025, 02:01 PM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की सुरक्षा में बड़ी चूक

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

केरल के सबरीमाला दौरे पर गईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ा झोल सामने आया है. उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हेलीपैड का हिस्सा धंस गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बताया जा रहा है कि हेलीपैड का निर्माण अंतिम समय में कराया गया था और कॉन्क्रीट पूरी तरह सूख भी नहीं पाया था. सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद यहां हेलीकॉप्टर उतारा गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

लैंडिंग के वक्त हेलीपैड धंस गया

दरअसल, राष्ट्रपति को मंदिर तक ले जा रहे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त हेलीपैड धंस गया. हेलीकॉप्टर के पिछले पहिए धंसने से स्थिति कुछ पल के लिए बेहद तनावपूर्ण हो गई, हालांकि पायलट की सूझबूझ और तत्परता से हेलीकॉप्टर को स्थिर कर लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. सूत्रों के मुताबिक, यह हेलीपैड मंगलवार देर शाम से ही तैयार किया जा रहा था और रात में ही कॉन्क्रीट डाला गया था. सुबह तक यह ठीक से सूख भी नहीं पाया था, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यक्रम में देरी न हो इसलिए इसे उपयोग में लाया गया. सबसे गंभीर बात यह रही कि राज्य खुफिया विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि हेलीपैड के ठीक से सेट न होने के कारण लैंडिंग खतरनाक हो सकती है, लेकिन इस अलर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया. 

एजेंसियों पर सवाल

घटना के बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू किया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस घटना ने राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के प्रशासन और लोकल एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: बिहार के सभी संविदाकर्मियों और जीविका CM के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर ईश्वर का आभार व्यक्त किया

गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष बनने जा रही हैं.  राष्ट्रपति सचिवालय ने तिरुवनंतपुरम से पंबा तक सड़क मार्ग से यात्रा पर भी विचार किया था, लेकिन अंततः हवाई मार्ग को प्राथमिकता दी गई. घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर ईश्वर का आभार व्यक्त किया और राष्ट्रपति के स्वस्थ रहने की कामना की. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम
Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम
EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी
EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण
गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण
ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं अफसर, दिमाग और मेहनत के बल से खुद लिखते हैं अपनी किस्मत
इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं अफसर, दिमाग और मेहनत के बल से खुद लिखते हैं अपनी किस्मत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE