दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टेक्नोलॉजी की बड़ी छलांग, CM रेखा गुप्ता ने शुरू की नई STEM इनोवेशन लैब

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सर्वोदय विद्यालय नई STEM इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली का हर विद्यार्थी बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने के लिए आधुनिक अवसर हासिल करे, यही दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है...

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगातार आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं. 6 अगस्त 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सर्वोदय विद्यालय नई STEM इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया. इस अत्याधुनिक लैब के माध्यम से छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का हर विद्यार्थी बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने के लिए आधुनिक अवसर हासिल करे, यही दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा- 'सरकारी विद्यालयों में विश्वस्तरीय शिक्षण सुविधाओं का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, ताकि प्रत्येक छात्र भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार हो सके.'

शिखर धवन ने क्या कहा?

वहीं, Da One Group के चेयरमैन और शिखर धवन फाउंडेशन के फाउंडर शिखर धवन ने कहा- 'कल के चैंपियन आज की कक्षाओं में आकार लेते हैं. शिखर धवन फाउंडेशन में हम हमेशा से यह मानते आए हैं कि समाज को कुछ वापस देने की शुरुआत हमारे बच्चों और उनके फ्यूचर में निवेश करने से होती है.'

पीतमपुरा के सर्वोदय विद्यालय में इस अत्याधुनिक STEM इनोवेशन लैब की स्थापना भारत के जाने-माने क्रिकेटर और Da One Group के चेयरमैन की पहल, शिखर धवन फाउंडेशन की संचालिका सोफी धवन और HMD ग्लोबल के CEO और साउथ एशिया हेड रवि कुंवर और HMD ग्लोबल के सहयोग से स्थापित की गई है.