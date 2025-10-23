Delhi Crime News: दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर, सिग्मा गैंग का सरगना समेत चार अपराधी ढेर

Bihar Election 2025: बिहार में महागठबंधन की आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव हो सकते हैं CM चेहरा
दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और सिग्मा गैंग के बीच मुठभेड़ में गैंग का सरगना रंजन पाठक सहित चार वांछित अपराधी मारे गए. ये सभी बिहार में कई गंभीर मामलों में वांछित थे.
Delhi Crime News: दिल्ली में गुरुवार तड़के एक बड़ी पुलिस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें सिग्मा गैंग के चार मोस्ट वांटेड अपराधियों का खात्मा कर दिया गया. यह एनकाउंटर रोहिणी इलाके में उस समय हुआ जब दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंग के सदस्यों की मौजूदगी की सूचना पर छापेमारी की. आरोपी अपराधी काफी समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे और बिहार समेत दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय बताए जा रहे थे.
जानकारी के मुताबिक, 22 और 23 अक्टूबर की रात करीब 2:20 बजे बहादुर शाह मार्ग से डॉ. अंबेडकर चौक के बीच पुलिस और अपराधियों के बीच आमना-सामना हुआ. टीम ने जैसे ही संदिग्धों को घेरा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. इसके जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया. दोनों ओर से चली गोलियों की तड़तड़ाहट काफी देर तक सुनाई दी, जिसके बाद चारों बदमाश ढेर हो गए.
घायल बदमाशों को तुरंत डॉ. बीएसए हॉस्पिटल रोहिणी में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मारे गए अपराधियों में गैंग का सरगना रंजन पाठक शामिल है, जो बिहार के सीतामढ़ी के मलहई गांव का रहने वाला था. उसके साथ बिमलेश महतो, मनीष पाठक और दिल्ली निवासी अमन ठाकुर भी मारा गया है. बिमलेश और मनीष भी सीतामढ़ी जिले से ताल्लुक रखते हैं, जबकि अमन ठाकुर का पता करावल नगर, दिल्ली का है.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह गिरोह बिहार में कई संगीन वारदातों, जैसे रंगदारी, हथियारबंदी, हमला और हत्या में शामिल रहा है. दिल्ली पुलिस अब इस गैंग की अन्य गतिविधियों और नेटवर्क की भी जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच से संकेत मिल रहे हैं कि यह गिरोह छुपकर राजधानी में अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश में था. फिलहाल इस पूरे एनकाउंटर की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और हथियारों की बरामदगी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई के बाद सिग्मा गैंग के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.
