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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

गुजरात के किसानों को बड़ी सौगात, अब खेत से गुजरने वाली बिजली लाइन और टावरों के लिए मिलेगा डबल मुआवजा

गुजरात सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनकी जमीन से गुजरने वाली बिजली लाइनों और बिजली टावरों के लिए उन्हें पहले से दोगुना मुआवजा देने का ऐलान किया है, जानें इस सरकार के फैसले में किसानों के लिए और कौन-कौन सी खास बातें हैं...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 04, 2026, 12:05 PM IST

गुजरात के किसानों को बड़ी सौगात, अब खेत से गुजरने वाली बिजली लाइन और टावरों के लिए मिलेगा डबल मुआवजा

गुजरात सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी. (Image Canva)

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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल और ऊर्जा राज्य मंत्री कौशिकभाई वेकरिया ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया है. अब किसानों की जमीन से गुजरने वाली बिजली लाइनों और बिजली टावरों के लिए उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों किसानों को मार्केट के हिसाब से उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सकेगा.

अब जमीन पर बिजली का पोल या लाइन बिछाने के बदले किसानों को मिलेगा दोगुना पैसा

अब तक किसानों की जमीन पर बिजली के पोल या लाइन बिछाने के बदले जंत्री की दोगुनी यानी 200% राशि मुआवजे के रूप में दी जाती थी. लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. नई नीति के तहत किसानों को जंत्री दर के बजाय उनकी जमीन के मौजूदा मार्केट रेट का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा. इससे किसानों को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है. 

बिजली टावर लगाने के मामले में भी मिली राहत

बिजली टावर लगाने के मामले में भी सरकार ने राहत दी है. पहले टावर की नींव जितने हिस्से में बनती थी, सिर्फ उसी का मुआवजा दिया जाता था. अब टावर के बेस एरिया की हर दिशा में एक-एक मीटर एक्स्ट्रा जमीन जोड़कर मुआवजा तय किया जाएगा. उदाहरण के लिए 765 केवी बिजली लाइन के लिए पहले 625 वर्गमीटर क्षेत्र का मुआवजा मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 729 वर्गमीटर के आधार पर दिया जाएगा.

मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है. पहले किसानों को 40% राशि फाउंडेशन के समय, 40% टावर खड़ा होने के दौरान और बाकी 20% तार बिछाने के बाद मिलती थी. अब सरकार ने तय किया है कि काम शुरू होने से पहले ही किसानों को 100% मुआवजा एकमुश्त दिया जाएगा.

गुजरात सरकार करेगी मार्केट रेट कमिटी का गठन

जमीन की सही मार्केट वैल्यू तय करने के लिए राज्य सरकार मार्केट रेट कमिटी का गठन करेगी. इस कमिटी में कलेक्टर, प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि, किसानों के अधिकृत मार्केट वैल्यूअर और ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इससे जमीन की कीमत पारदर्शी तरीके से तय की जा सकेगी और किसानों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा.

बिजली लाइन के राइट ऑफ वे कॉरिडोर के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है. मार्केट रेट कमिटी के तय किए गए मार्केट वैल्यू के आधार पर ग्रामीण इलाकों में 30%, नगर पालिका इलाके में 45% और महानगर पालिका इलाके में 60% मुआवजा दिया जाएगा. सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन किसानों ने पहले पुरानी नीति के तहत मुआवजा ले लिया है, लेकिन उनकी जमीन पर बिजली लाइन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भी नई नीति का फायदा मिलेगा.

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