करनाल में बड़ा हमला नाकाम, दो जिंदा हैंड ग्रेनेड और आईईडी बरामद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य गिरफ्तार

हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर करनाल और आसपास के जिलों में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी है.

हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने लॉरेंस बिश्नोई-काला/नौनी राणा गिरोह के सक्रिय सदस्य गैंगस्टर अमर सिंह उर्फ ​​मुच्छ को करनाल-इंद्री रोड से गिरफ्तार किया. पुलिस ने कर्ण झील के पास से दो हथगोले और एक आईईडी बरामद किया, जिन्हें सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया. पूछताछ के दौरान अमर ने एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए करनाल में विस्फोटक लाने की बात कबूल की.



हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गुरुवार (27 नवंबर) को एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर करनाल और आसपास के जिलों में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई-काला राणा/नौनी राणा गिरोह के खूंखार और सक्रिय सदस्य अमर सिंह उर्फ ​​मुच्छ अगर 25 नवंबर को करनाल-इंद्री रोड से गिरफ्तार न होता तो गुरुवार को एक बड़ा हादसा करनाल में हो जाता.

एक विशेष खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ करनाल के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ टीम ने कई आपराधिक मामलों में शामिल अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से एक विदेशी निर्मित स्वचालित पिस्तौल (ग्लॉक) और जिंदा कारतूस बरामद किए गए.



अगले दिन, आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से गहन पूछताछ के लिए छह दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया. पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कबूल किया कि वह कुछ दिन पहले अपने गिरोह के सरगना नौनी राणा के निर्देश पर किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से विस्फोटक सामग्री करनाल लाया था. उसने बताया कि उसने विस्फोटकों को करनाल में एक सुनसान जगह पर छिपाकर रखा था और हमले के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहा था.



एसटीएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार को करनाल के कर्ण झील के पीछे, झिंझरी गाँव के पास हाईवे के पास आरोपियों द्वारा चिन्हित स्थान की खुदाई करके दो ज़िंदा हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी बरामद किया. फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम और बम निरोधक दस्ते को तुरंत घटनास्थल पर बुलाया गया, जहाँ विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया. जाँच से पता चला कि गिरोह करनाल और आसपास के जिलों में किसी बड़ी हिंसक घटना की योजना बना रहा था.

पुलिस ने एक बयान में कहा, "गैंगस्टर काला राणा और उसका पिता जोगिंदर सिंह पहले से ही यूएपीए अधिनियम और संगठित अपराध के मामलों में जेल में बंद हैं, जबकि उनके सक्रिय साथी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे. एसटीएफ की त्वरित कार्रवाई से एक संभावित बड़े पैमाने पर आपराधिक कृत्य और जानमाल के नुकसान को रोका जा सका." बयान में कहा गया है कि अमर सिंह हत्या, लूट, अपहरण और अन्य गंभीर मामलों में शामिल है.



अमर सिंह उर्फ ​​मुच्छ कई वर्षों से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सक्रिय है और नोएडा-गाजियाबाद सीमा पर एक प्रमुख राजनीतिक नेता, उनके ड्राइवर और उनके गनमैन की "नृशंस हत्या" सहित विभिन्न मामलों में शामिल रहा है.

बयान में कहा गया है, "वह अंबाला जिले में एक युवक के अपहरण और नृशंस हत्या, यमुनानगर में सड़क किनारे एक ढाबे पर सेना के एक अधिकारी के वाहन की सशस्त्र लूट और नोएडा तथा गाजियाबाद में हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, शस्त्र अधिनियम, चोरी और अवैध हथियारों के विभिन्न मामलों में भी शामिल है.

