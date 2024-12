Building Collapses In Mohali : पंजाब के मोहाली में बड़ा हादहा हो गया है. यहां 6 मंजिला इमारत गिर गई है. इस इमारत के मलबे में करीब 15 लोगों के दबे होने की आशंका है. बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जिम था. बताया जा रहा है कि इमारत के पास की बिल्डिंग में काम चल रहा था. बिल्डिंग में खुदाई का काम चल रहा था, जिस वजह से बिल्डिंग गिर गई. पुलिस-प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं.

घटना के वक्त जिम में थे युवक

मिली सूचना के मुताबिक, बहुमंजिला इमारत मोहाली के सोहना इलाके में गिरी है. पुलिस-प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है. हालांकि, अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि मलबे में कितने लोग दबे हैं. पर आशंका जताई जा रही है कि करीब 15 लोग दबे हैं. यह बिल्डिंग तब गिरी जब नजदीक में एक बेसमेंट खोदा जा रहा था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सोहना गांव के पूर्व सरपंच परविंद सिंह सोहना ने बताया कि उन्हें पता चला कि जिम को नकुसान हुआ है और घटना के वक्त कुछ युवक जिम में थे.

क्या बोले मोहाली के SSP

मोहाली के एसएसपी दीपक पारीक ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, 'ऑपरेशन जारी है. हमें इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि वहां कितने लोग फंसे हुए हैं. एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर हैं. इस दुर्घटना के पीछे के कारणों की जांच की जाएगी.'



#WATCH | Deepak Pareek, SSP Mohali, says, "...Operation is underway. We have no such estimate as to how many people are trapped there. NDRF, police and fire department teams are at the spot. The reason behind this mishap will be investigated." https://t.co/gLNcRbAz84 pic.twitter.com/Cu6IRABvGx