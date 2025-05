Amritsar alcohol deaths: पंजाब के अमृतसर से एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां मजीठा इलाके में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है. अमृतसर के एसएसपी मनिंदर सिंह ने इस घटना की जानकारी दी.

सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस इस जांच में भी जुटी है कि और कितने लोगों ने यह जहरीली शराब पी है. पुलिस ने मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है. मामले में दो प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं.

अमृतसर एसएसपी मनिंदर सिंह के मुताबिक, 'हमें कल रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि यहां नकली शराब पीने से लोगों की मौत होने लगी है. हमने तुरंत कार्रवाई की और 4 लोगों को हिरासत में लिया. हमने मुख्य सप्लायर परबजीत सिंह को गिरफ्तार किया. हमने उससे पूछताछ की और किंगपिन सप्लायर साहब सिंह के बारे में पता लगाया. हमने उसे भी हिरासत में लिया है. हम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि उसने यह शराब किन-किन कंपनियों से खरीदी है.'

यह भी पढ़ें - India Pakistan Tension: अमृतसर में ड्रोन अटैक, सुनाई दे रही धमाकों की आवाज

#WATCH | Punjab: 14 people dead and 6 hospitalised after allegedly consuming spurious liquor in Amritsar's Majitha



SSP Amritsar Maninder Singh says, " We received information around 9:30 pm last night that here people have started dying after consuming spurious liquor. We took… pic.twitter.com/C7miySsHo6