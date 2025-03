Telangana building collapse: तेलंगाना से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है. यहां भद्राद्री कोठागुडेम जिले के भद्राचलम में एक छह मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई. पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घटना की जांच कर रही है. इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. वहीं, दो मजदूर जिंदा जल गए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

सूत्रों के अनुसार ग्राउंड समेत दो के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन ग्राउंड समेत पांच पर अवैध निर्माण हुआ था.

Telangana: A six-storey under-construction building collapsed in Bhadrachalam of Bhadradri Kothagudem district. The police reached the spot and is carrying out an investigation into the incident: Assistant Superintendent of Police, Bhadradri Kothagudem district