महाराष्ट्र: महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर का इस्तीफा, ढोंगी ज्योतिषी के चक्कर में गंवानी पड़ी कुर्सी

रुपाली चाकणकर को 15 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महिला अधिकार और कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर काम किया था.

महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रेप कांड में फंसे फर्जी ज्योतिषी अशोक खरात के साथ नजदीकियों का खुलासा होने के बाद उनपर इस्तीफा का दवाब बनाया जा रहा था. इस्तीफे से पहले उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी उनको पद छोड़ने को कहा था.

रुपाली चाकणकर NCP अजीत पवार गुट की नेता हैं. उन्होंने इस्तीफे में लिखा, '15 अक्टूबर 2024 को मेरी नियुक्ति महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में हुई थी. लेकिन अब मैं व्यक्तिगत कारणों से इस पद को छोड़ रही हूं. उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'आपके कार्यकाल के दौरान मुझे पूरा सहयोग और विश्वास मिला, जिसके लिए वह आभारी हैं.'



बता दें कि नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात को एक महिला से रेप के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था. उनके ऑफिस और फार्महाउस से एक पेन ड्राइव बरामद हुई है. जिसमें 58 से ज्यादा महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो क्लिप हैं. पुलिस को जांच में पता चला है कि ज्योतिषी तंत्र-मंत्र के जरिए महिलाओं को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उनका शोषण करता था. आरोपी ने ऑफिस और फार्महाउस में सीक्रेट कैमरा लगा रखे थे.

एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि फर्जी बाबा ने उसके पति की भविष्यवाणी देखने के लिए अपने ऑफिस बुलाया था, जहां उसने नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला ने दावा किया कि नवंबर 2022 से दिसंबर 2025 के बीच उसके साथ कई बार बलात्कार किया था. साथ ही उसने यह भी आरोप लगाया कि बाबा ने कई अन्य महिलाओं को भी शोषण किया है.

संजय राउत ने उठाए थे सवाल

'कैप्टन' के नाम से मशहूर इस बाबा के खई राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों से संबंध बताए जाते हैं. इनमें रुपाली चाकणकर का नाम भी सामने आ रहा था. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है. जिसमें रुपाली चाकणकर, फर्जी बाबा अशोक खरात का स्वागत करती नजर आ रही हैं. इस तस्वीर को लेकर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने सवाल उठाया था. उन्होंने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्ष का काम महिलाओं को न्याय दिलाना है या ऐसे बाबा का स्वागत करना, जिस पर बलात्कार का आरोप है.

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