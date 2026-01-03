प्रसव पीड़ा को सहती हुई 6 किमी पैदल चली महिला, पहले गर्भ में बच्चे की मौत फिर मां ने तोड़ा दम

सड़क न होने की वजह से एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक महिला को प्रसव के लिए अस्पताल जाना था, लेकिन सड़क न होने की वजह से वह पैदल ही अस्पताल के लिए निकल पड़ी.

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. दरअसल यहां पर सड़क न होने की वजह से एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक महिला को प्रसव के लिए अस्पताल जाना था, लेकिन सड़क न होने की वजह से वह पैदल ही अस्पताल के लिए निकल पड़ी, महिला प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी और वह लगातार 6 किमी तक चलती रही. इस दौरान गर्भ में ही शिशु की मौत हो गई थी. बाद में उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां ऑपरेशन से पहले ही उसकी मौत हो गई.

जंगल के रास्ते 6 किमी चली महिला

घटना की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि एटापल्ली तालुका के आलदंडी टोला की रहने वाली 24 साल की आशा कार्यकर्ता संतोष किरंगा की मौत हो गई। यह महिला नौ महीने की गर्भवती थीं। उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क से कटे गांव और प्रसव की कोई सुविधा न होने के कारण किरंगा ने एक जनवरी को अपने पति के साथ जंगल के रास्ते से छह किलोमीटर चलकर अपनी बहन के घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसकी तबीयत और बिगड़ती गई.

दो जनवरी की घटना

अधिकारी ने बताया, ‘‘दो जनवरी की सुबह महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी. उन्हें एम्बुलेंस से हेदरी स्थित काली अम्माल अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन का विकल्प चुना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो चुकी थी। बढ़ते रक्तचाप के कारण महिला की भी कुछ समय बाद मौत हो गई.’’

यूपी के हरदोई का मामला

इतना नहीं हाल ही में यूपी से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसे सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे. यूपी के हरदोई जिले में एक महिला ने ई-रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया क्योंकि एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पाई थी. बाद में जब अस्पताल पहुंचे तो पति को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि अस्पताल में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेचर की सुविधा मौजूद नहीं थी.

