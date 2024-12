Maharashtra Portfolio Allocation: महाराष्ट्र सरकार ने कई सप्ताह से चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल के लिए विभागों की घोषणा कर दी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा है, जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्रालय और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त और राज्य उत्पाद शुल्क मंत्रालय मिला है. इसके अलावा चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व की जिम्मेदारी दी गई है.

किसे क्या मिला?

शिवसेना के दादा भुसे नए स्कूली शिक्षा मंत्री होंगो, जबकि उदय सामंत उद्योग मंत्री बने रहेंगो. सेना के प्रकाश अबितकर नए स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, जबकि प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री हैं. भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग मिला है, जबकि जल संसाधन विभाग भाजपा के राधाकृष्ण विखे पाटिल और गिरीश महाजन के बीच विभाजित है. हसम मुश्रीफ को चिकित्सा शिक्षा विभाग मिला है.

Maharashtra Portfolio Allocation | CM Devendra Fadnavis gets Home Ministry; Law & Judiciary



Deputy CM Eknath Shinde gets Urban Development & Housing and Public Works.



Deputy CM Ajit Pawar gets Finance & Planning and Excise dept pic.twitter.com/49EzXijvkd