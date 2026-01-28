Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार के प्लेन क्रैश का पहला VIDEO आया सामने, आग का गोला बना विमान

Ajit Pawar Plane Crash: NCP के नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया. इस हादसे में पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत गई है. हादसे का पहला वीडियो सामने आया है.

Ajit Pawar Plane Crash video: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बुधवार सुबह बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि ये हादसा सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर हुआ है. बारामती में क्रैश लैंडिंग में DGCA से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, मुंबई-बारामती चार्टर प्लेन में सवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में चारों तरफ बस धुआं ही धुआ दिखाई पड़ रहा है.

घटना के चश्मदीद ने बताई आंखों देखी बात

इस हादसे के समय मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने कहा, "मैंने यह अपनी आंखों से देखा. यह सच में बहुत दुखद है. जब विमान नीचे आ रहा था, तो ऐसा लगा कि यह क्रैश हो जाएगा और यह क्रैश हो गया. फिर इसमें धमाका हुआ. बहुत बड़ा धमाका हुआ. उसके बाद, हम यहां भागे और देखा कि विमान में आग लगी हुई थी. विमान में फिर से 4-5 धमाके हुए और लोग यहां आए, उन्होंने लोगों को (विमान से) बाहर निकालने की कोशिश की. लेकिन क्योंकि यह बहुत बड़ी आग थी, इसलिए लोग मदद नहीं कर पाए. अजीत पवार विमान में सवार थे और यह हमारे लिए बहुत दुखद है. मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता..."

#WATCH बारामती में क्रैश लैंडिंग | बारामती, महाराष्ट्र: मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने कहा, "मैंने यह अपनी आंखों से देखा। यह सच में बहुत दुखद है। जब विमान नीचे आ रहा था, तो ऐसा लगा कि यह क्रैश हो जाएगा और यह क्रैश हो गया। फिर इसमें धमाका हुआ। बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद, हम यहां… pic.twitter.com/N33GGmSuZU — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026

पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर

महाराष्ट्र में अजीत पवार को दादा कहा जाता था. महाराष्ट्र की राजनीति में वह एक अपने चाचा की तरह ही सभी दलों के प्रिय नेता थे. सभी दलों में उनके दोस्त हैं. अब अचनाक एक दुर्घटना में उनके निधन से पूरे महाराष्ट्र मे शोक की लहर दौड़ गई है. जानकारी के मुताबिक NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का परिवार - पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार दिल्ली से बारामती (महाराष्ट्र) के लिए रवाना हो रहे हैं.

