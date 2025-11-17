FacebookTwitterYoutubeInstagram
गुजरात- गांधीनगर में मजार पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने दरगाह से अवैध कब्जे को हटाया

रोज सिर्फ 1 से 2 चम्मच रोज फांक लें ये हरा पाउडर, कोलेस्ट्रॉल-डायबिटीज और यूरिक एसिड सब होगा कंट्रोल

Maharashtra: 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचने की ऐसी भयानक सजा, 100 उठक-बैठक लगाने पर छात्रा की मौत

Rashifal 17 November 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Mobile Wallpaper: अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता

अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता

पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ

पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ

तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट

तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट

भारत

भारत

महाराष्ट्र के वसई में बाल दिवस के दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौका दिया. दरअसल यहां पर 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचने पर एक छात्रा को ऐसी सजा दी गई कि बाल दिवस के दिन ही उसकी मौत हो गई.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 17, 2025, 08:00 AM IST

Maharashtra news

बाल दिवस के दिन महाराष्ट्र के वसई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इस घटना की वजह से पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है. श्री हनुमंत विद्या हाई स्कूल (सातीवली, वसई पश्चिम) की 6वीं कक्षा की छात्रा 13 वर्षीय अंशिका गौड़ की मौत कठोर सजा के बाद इलाज के दौरान हो गई. दरअसल 8 नवंबर को अंशिका स्कूल में 10 मिनट की देरी से पहुंची थी. इस वजह से शिक्षिकाओं और कुछ अंशिका समेत कुछ अन्य बच्चों को जो उस दिन देर से स्कूल आएं थे उन्हें बाहर निकालकर सजा दी. 

उठक-बैठक की सजा

शिक्षिकाओं द्वारा सभी बच्चों को उठक-बैठक की सजा सुनाई गई. किसी को 10 और किसी को 20 उठक-बैठक की सजा सुनाई गई थी. लेकिन डर की वजह से अंशिका ने 100 उठक-बैठक कर डाली. अब सजा के अगले दिन ही छात्रा अंशिका की तबियत बिगड़ने लगी उसे वसई पश्चिम के आस्था हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात और बिगड़ते गए इसलिए उसे मुंबई रेफर किया गया. लेकिन बाल दिवस के दिन ही अंशिका की मौत हो गई. 

स्कूल पर लगा ताला

घटना के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आक्रामक हो गई. मनसे कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जवाब-तलब किया और स्कूल पर ताला जड़ दिया. मनसे की तरफ से साफ किया गया कि सजा देने वाली शिक्षिका पर जब तक मामला दर्ज नहीं हो जाता तब ताला नहीं खोला जाएगा. बताया जा रहा है कि यह स्कूल बिना सरकारी मान्यता (अनधिकृत) चल रहा था. स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका ममता तिवारी को नौकरी से निकालने की बात कही है. संचालक ने यह भी दावा किया कि छात्रा कुपोषित थी, लेकिन परिवार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है.

