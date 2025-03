Mumbai water tank accident: महाराष्ट्र के मुंबई में एक दर्दनाक घटना हो गई. यहां के नागपाड़ा में पानी की टंकी साफ करने उतरे पांच मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई.

कैसे हुआ हादसा?

रविवार को निर्माणाधीन बिल्डिंग में कुछ मजदूर पानी की टंकी साफ करने उतरे. मजदूरों का दम घुटने लगा. मजदूर जब काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी. मजदूरों को पानी की टंकी से बाहर निकाला गया और मौके पर फायरब्रिगेड के कर्मियों को बुलाया गया. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पानी की टंकी से मजदूरों को निकालकर इलाज के लिए जेजे अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल पहुंचने पर पांचों सफाई कर्मियों को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें - Uttarakhand Glacier Burst: चमोली हिमस्खलन में अब तक नहीं मिले 22 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जानें अब तक क्या हुआ

#WATCH | Maharashtra | Four contract workers died of suffocation while cleaning a water tank at an under-construction building near Good Luck Motor Training School, Mint Road, Nagpada: BMC



(Visuals from Bismillah Space building located on Dimtimkar Road in the Nagpada area) pic.twitter.com/yy3E8WjOi4