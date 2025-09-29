महाराष्ट्र में 'I Love Muhammad' विवाद पर प्रदर्शन हुआ हिंसक, सड़क जाम करने पर पुलिस ने भांजी लाठी

महाराष्ट्र में 'I Love Muhammad' पोस्टर विवाद पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठाचार्ज करनी पड़ी. पुलिस ने उस आरोपी को भी हिसासत में लिया जिसकी वजह से ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ. आइए जानते है पूरा मामला

कानपुर से जन्मा 'I Love Muhammad' पोस्टर विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है. पहले बरेली में जुमे के नमाज के बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और अब मुंबई में भी महाराष्ट्र में भी इसी तरह की घटना सामने आई हैं. दरअसल महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में नवरात्रि रंगोली को लेकर भारी बवाल खड़ा हो गया. शहर के मिलीवाडा इलाके में रविवार रात किसी अज्ञात शख्स ने रंगोली बनाकर उस पर 'I Love Muhammad' लिख दिया. इसका वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

रंगोली बनाने वाला हुआ गिरफ्तार

वीडियो वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन हिंसक हो गया. हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ कंट्र्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा. वहीं मुस्लिम समुदाय को लोग रंगोली बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने भी पहुंचे थे. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रंगोली बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया लेकिन प्रदर्शनकारी इतने से संतुष्ट नहीं हुए और तोपखाना इलाके के कोटला में प्रदर्शन शुरू कर दिया.

30 प्रदर्शनाकारियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने करीब-करीब आधे घंटे तक प्रदर्शनकारीयों को समझाने की कोशिश की लेकिन भीड़ तो तोड़-फोड़ करने पर आमदा थे. कुछ देर बाद भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया. इसके बदले में पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. जैसे ही पुलिस ने लाठी चटकाना शुरू की तो भीड़ तितर-बितर हो गई. मौजूदा स्थित ये है कि इलाके में शांति बनी हुई है. वहीं चौक-चौराहों पर पुलिक की तैनाती भी की गई है. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और 30 लोगों को हिरासत में भी लिया है.

