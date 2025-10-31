करीब से देखने वाली महिला ने बताई रोहित आर्या के आंतक की कहानी, स्टूडियों में मिली कई हैरान कर देने वाली चीजें

IND vs AUS: मेलबर्न में मिली भारत को करारी हार, दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराया
मुंबई के पवई में बच्चों को बंधक बनाकर रखने वाले आरोपी रोहित आर्या के स्टूडियों कई हैरान कर देने वाली चीजें मिली है. पुलिस ने उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. वही एक महिला ने 30 अक्टूबर की पूरी कहानी बताई है.
मुंबई के पवई में बच्चों को बंधक बनाकर रखने वाले आरोपी रोहित आर्या की कल यानी की 30 अक्टूबर को पुलिस की कार्रवाई में मौत हो गई. रोहित आर्या ने बच्चों को एक स्टूडियो में बंधक बनाकर रखा था जहां अब पुलिस को कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है. मौके से एयर गन, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर सॉल्यूशन और लाइटर बरामद किए गए हैं. इस मामले में पवई पुलिस ने मृत आरोपी रोहित आर्या के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 109(1), 140 और 287 के तहत मामला दर्ज किया है. इस घटना की आगे की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है.
स्टूडियों से मिला समान
दूसरी तरफ स्टूडियो से बरामद समान को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है. पुलिस ने बताया है कि स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाकर रखने वाले रोहित आर्या ने सभी दरवाजों पर सेंसह लगा रखे थे. पुलिस कहीं से अंदर घुसने की कोशिश न कर सके. इसलिए उसने हर दिशा में मोशन डिटेक्टर सेंसर इंस्टॉल किए थे. आर्य ने सीसीटीवी कैमरों के सभी एंगल एक ही दिशा में मोड़ दिए थे ताकि कैमरों से किसी को वास्तविक स्थिति का पता न चल सके.
बाथरूम के रास्ते अंदर घुसी पुलिस
जब पुलिस स्टूडियों में बाथरुम का रास्ते दाखिल हुई, और मुठभेड़ में रोहित को गोली लगी. तब पुलिस की नजर इन सेंसरों पर पड़ी. इन्हें तुंरत निष्क्रिय किया गया. किडनैपिंग कांड में बुरी तरह जख्मी हुई 75 साल की बुजुर्ग महिला मंगल पाटणकर ने 30 अक्टूबर को दोपहर डेढ बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घटित हर घटना के पल-पल की बात बताई. मंगल पाटणकर ने बताया कि उस समय सब नॉर्मल लग रहा था, जब रोहित आर्य और एक काले से दिखने वाले व्यक्ति ने हमें कहा कि अंदर के कमरे में सब बच्चों को ले जाओ.
डेढ़ बजे के आस-पास का होगा समय
इस समय करीब डेढ़ बज रहा था लेकिन रोहित ने हर दिन की तरह गुरूवार को किसी भी बच्चे को लंच के लिए बाहन नहीं जाने दिया. मेरी बेटी वंदना जाधव और पोती निराली जाधव को मैंने कॉल किया. वो रोहित के साथ जो काले रंग का व्यक्ति था, तभी उसने मुझे डांट लगाई. उस व्यक्ति ने कहा कि किसी से बात मत करो, बाद में जब स्टूडियो से बाहर पर्दा उठाकर देखा तो पेरेंट्स परेशान दिखे. मैंने फिर मोबाइल से कॉल लगाया और कहा कि आपके परिवार के लोग अंदर ठीक हैं.
परेशान मत हो.
कौन है देशमुख?
रोहित के साथ स्टूडियो में एक देशमुख नाम का भी व्यक्ति था. शायद वो डायरेक्टर था, जो इस घटना के एक दिन पहले यानी 29 अक्टूबर को मुम्बई से पुणे चला गया था. शायद उसे पता था कि यहां क्या साजिश रची जा रही है। उसे भी पुलिस को पकड़ना चाहिए. महिला ने बताया कि न तो रोहित ने हमे मारा और न ही चिल्लाया वह सिर्फ ये कहता रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और वह हर बच्चे से 1-1 करोड़ रुपये लेगा. ये सभी बच्चे अलग-अलग जिलों के स्कूलों से चुने गए थे.
दरवाजा गिरने से हुई जख्मी
जब पुलिस आई तो मैं सब बच्चों को लेकर बाहर की तरफ भागी। मैंने देखा पुलिस ने रोहित के पैर की तरफ गोली मारी और वो नीचे गिर गया। बाद में शायद सीने पर भी गोली मारी होगी। जब एक एक बच्चों को बाहर निकालने जा रही थी. तभी दरवाजा मुझ पर गिरा और मेरे सिर और कंधे से खून निकलने लगा. मैं बेहोश से सी हो गई मुझे कास्टेबल सावंत ने गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए.
