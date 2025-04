Nagpur factory blast: महाराष्ट्र के नागपुर की एक एल्युमिनियम फॉयल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया. इस धमाके में भयंकर आग लग गई. आग की चपेट में आए पांच लोगों की मौत हो गई है. हादसे के समय दो लोगों को इलाज के भर्ती कराया था. अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. वहीं, तीन लापता लोगों के मौत की पुष्टि शनिवार सुबह कर दी गई.

उमरेड पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट बीते शुक्रवार शाम करीब सात बजे हुआ था. इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए थे. घायलों को नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया था. यह धमाका उमरेड एमआईडीसी में एमएमपी एल्युमिनियम इंडस्ट्रेज में हुआ है. यह धमाका इतना जोरदार बताया जा रहा है कि करीब एक किलोमीटर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था.

