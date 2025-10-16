BMC Diwali Bonus: एकनाथ शिंदे ने किया दिवाली बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों के खाते में आएंगे 34500 रुपये

MC Diwali Bonus: इस त्योहर के मौके पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तुंरत कर्मचारियों के खाते में बोनस के पैसे ट्रांसफर किए जाए.

MC Diwali Bonus: महाराष्ट्र नगर निगमों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हैं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिवाली बोनस की घोषणा की हैं. महाराष्ट्र के तीनों नगर निगमों के कर्मचारियों के खाते में डायरेक्ट बोनस के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. मुंबई नगर निगम (BMC) और बेस्ट कर्मचारियों के लिए 31 हजार रुपये, ठाणे कर्मचारियों के लिए 24500 रुपये और नवी मुंबई कर्मचारियों के लिए 34500 रुपये बोनस का ऐलान किया. आधिकारियों को डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया है कि तुरंत कर्मचारियों के खाते में बोनस की राशि ट्रांसफर की जाए.

पिछले साल भी दिया था बोनस

पिछले साल सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे ने BMC के सभी कर्मचारियों के लिए 28000 रुपये बोनस का ऐलान किया गया था और 2023 में 25000 रुपये का दिए थे. इस बीच बीएमसी ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को अपने स्टाफ के लिए 31000 हजार रुपये (Ex-gratia Payment) की घोषणा की. इस योजना के आधार पर हर पात्र बीएमसी अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों जिसमें शिक्षण सहायक और शिक्षा सेवा कार्यकर्ता शामिल हैं, उन्हें 31000 रुपये मिलेंगे.

BMC का बयान

बीएमसी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है इस बयान में कहा गया है कि शिक्षण सेवकों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त) के कर्मचारियों को भी ये राशि दी जाएगी. इतना ही नहीं कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स को भाई दूज का गिफ्ट के तौर पर 14000 रुपये और किंडरगार्टन शिक्षकों और सहायकों को 5000 रुपये दिए जाएंगे. बीएमसी ने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने सभी बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.