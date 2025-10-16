FacebookTwitterYoutubeInstagram
BMC Diwali Bonus: एकनाथ शिंदे ने किया दिवाली बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों के खाते में आएंगे 34500 रुपये

कनाडा में कॉमेडियन Kapil Sharma के कैफे पर फिर हमला, इस गैंग के गुर्गों ने बरसाईं गोलियां

स्कूलों-कॉलेजों में नहीं होंगे RSS के कार्यक्रम! कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, 3 साल की जेल का होगा प्रावधान

ये है दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश, अमेरिका टॉप-10 से बाहर, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग

क्या पेड़ों पर उग सकता है सोना? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला प्रकृति का गोल्ड मेकिंग फॉर्मूला

सांप-इगुआना से खेलना Elvish-Fazilpuria को पड़ा महंगा, ED ने ऐसे डंसा और किया चारों खाने चित्त...

बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा

महालक्ष्मी के इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से इच्छापूर्ति करती हैं मां लक्ष्मी, दिवाली पर होती है विशेष पूजा

Bihar: सूबे के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने नामांकन किया दर्ज, इस सीट से भरेंगे हुंकार, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

भारत

BMC Diwali Bonus: एकनाथ शिंदे ने किया दिवाली बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों के खाते में आएंगे 34500 रुपये

MC Diwali Bonus: इस त्योहर के मौके पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तुंरत कर्मचारियों के खाते में बोनस के पैसे ट्रांसफर किए जाए.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 16, 2025, 07:52 PM IST

BMC Diwali Bonus: एकनाथ शिंदे ने किया दिवाली बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों के खाते में आएंगे 34500 रुपये

MC Diwali Bonus: महाराष्ट्र नगर निगमों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हैं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिवाली बोनस की घोषणा की हैं. महाराष्ट्र के तीनों नगर निगमों के कर्मचारियों के खाते में डायरेक्ट बोनस के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.  मुंबई नगर निगम (BMC) और बेस्ट कर्मचारियों के लिए 31 हजार रुपये, ठाणे कर्मचारियों के लिए 24500 रुपये और नवी मुंबई कर्मचारियों के लिए 34500 रुपये बोनस का ऐलान किया.  आधिकारियों को डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया है कि तुरंत कर्मचारियों के खाते में बोनस की राशि ट्रांसफर की जाए. 

पिछले साल भी दिया था बोनस

पिछले साल सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे ने BMC के सभी कर्मचारियों के लिए  28000 रुपये बोनस का ऐलान किया गया था और 2023 में 25000 रुपये का दिए थे. इस बीच बीएमसी ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को अपने स्टाफ के लिए 31000 हजार रुपये (Ex-gratia Payment) की घोषणा की. इस योजना के आधार पर हर पात्र बीएमसी अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों जिसमें शिक्षण सहायक और शिक्षा सेवा कार्यकर्ता शामिल हैं, उन्हें 31000 रुपये मिलेंगे. 

BMC का बयान

बीएमसी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है इस बयान में कहा गया है कि शिक्षण सेवकों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त) के कर्मचारियों को भी ये राशि दी जाएगी.  इतना ही नहीं कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स को भाई दूज का गिफ्ट के तौर पर 14000 रुपये और किंडरगार्टन शिक्षकों और सहायकों को 5000 रुपये दिए जाएंगे. बीएमसी ने अपने बयान में कहा कि  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने सभी बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

