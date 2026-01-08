60 हजार के बदले 1 लाख नकली नोट... BMC चुनाव से पहले मुंबई पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़ा का किया पर्दाफाश

बीएमसी (BMC) चुनावों से पहले मुंबई पुलिस बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है. दरअसल मुंबई पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जो कि असली नोटों के बदले फर्जी नोटों का कारोबार करती थी.

बीएमसी (BMC) चुनावों को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है. इसी बीच मुंबई पुलिस ने फर्जी नोटों एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. मुंबई पुलिस ने झारखंड के साहेबगंज जिले में बांग्लादेश सीमा के पास एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर इस मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी महिला नकली नोटों का कारोबार करती थी. बता दें कि यह गिरफ्तारी पिछले सप्ताह दादर रेलवे स्टेशन के पास हुई थी.

बीते सप्ताह की गई थी गिरफ्तारी

दरअसल बीते सप्ताह शिवाजी पार्क पुलिस ने दादर रेलवे स्टेशन के पास से अमरुद्दीन शेख (61 वर्ष) को गिरफ्तार किया था. उसके पास से 500-500 रुपये के कुल 72 हजार रुपये के हाई क्वालिटी फर्जी नोट बरामद हुए थे. इस मामले में जब जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल ये सभी नोट फर्जी थे लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले थे. इन्हें पहचानना मुश्किल है. इनके बांग्लादेश से भारत लाएं जाने की संभावना हैं.

60 हजार के बदले 1 लाख असली रुपये का होता था सौदा

पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि अमरुद्दीन शेख इससे पहले भी बड़ी मात्रा में फर्जी नोट बाजार में खपा चुका है. पुलिस यह जांच कर रही है कि इन नकली नोटों का इस्तेमाल किन इलाकों में और किन माध्यमों से किया गया. इसी मामले में फरार महिला आरोपी जोसना बीबी उर्फ जोसना सेराजुल शेख (49 वर्ष) को राधानगर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया, पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि ये महिला 60 हजार रुपये के असली नोटों के बदले 1 लाख रुपये के नकली नोट देती थी.

