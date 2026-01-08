FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
60 हजार के बदले 1 लाख नकली नोट... BMC चुनाव से पहले मुंबई पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़ा का किया पर्दाफाश

60 हजार के बदले 1 लाख नकली नोट... BMC चुनाव से पहले मुंबई पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़ा का किया पर्दाफाश

Viral Video: पाकिस्तान के स्कूल में गूंजा ‘जय श्रीराम’, संस्कृत में श्लोक सुनाने वाले बच्चे की भारत में हो रही वाहवाही

Viral Video: पाकिस्तान के स्कूल में गूंजा ‘जय श्रीराम’, संस्कृत में श्लोक सुनाने वाले बच्चे की भारत में हो रही वाहवाही

जनगणना 2027 की रूपरेखा तैयार, इस दिन से शुरू होगा पहल चरण, यहां जानिए सब कुछ

जनगणना 2027 की रूपरेखा तैयार, इस दिन से शुरू होगा पहल चरण, यहां जानिए सब कुछ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ

कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ

Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

Homeभारत

भारत

60 हजार के बदले 1 लाख नकली नोट... BMC चुनाव से पहले मुंबई पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़ा का किया पर्दाफाश

बीएमसी (BMC) चुनावों से पहले मुंबई पुलिस बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है. दरअसल मुंबई पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जो कि असली नोटों के बदले फर्जी नोटों का कारोबार करती थी.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 08, 2026, 11:22 AM IST

60 हजार के बदले 1 लाख नकली नोट... BMC चुनाव से पहले मुंबई पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़ा का किया पर्दाफाश

Maharashtra News

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बीएमसी (BMC) चुनावों को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है. इसी बीच मुंबई पुलिस ने फर्जी नोटों एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. मुंबई पुलिस ने झारखंड के साहेबगंज जिले में बांग्लादेश सीमा के पास एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर इस मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी महिला नकली नोटों का कारोबार करती थी. बता दें कि यह गिरफ्तारी पिछले सप्ताह दादर रेलवे स्टेशन के पास हुई थी.

बीते सप्ताह की गई थी गिरफ्तारी

दरअसल बीते सप्ताह शिवाजी पार्क पुलिस ने दादर रेलवे स्टेशन के पास से अमरुद्दीन शेख (61 वर्ष) को गिरफ्तार किया था. उसके पास से 500-500 रुपये के कुल 72 हजार रुपये के हाई क्वालिटी फर्जी नोट बरामद हुए थे. इस मामले में जब जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल ये सभी नोट फर्जी थे लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले थे. इन्हें पहचानना मुश्किल है. इनके बांग्लादेश से भारत लाएं जाने की संभावना हैं.

60 हजार के बदले 1 लाख असली रुपये का होता था सौदा

पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि अमरुद्दीन शेख इससे पहले भी बड़ी मात्रा में फर्जी नोट बाजार में खपा चुका है. पुलिस यह जांच कर रही है कि इन नकली नोटों का इस्तेमाल किन इलाकों में और किन माध्यमों से किया गया. इसी मामले में फरार महिला आरोपी जोसना बीबी उर्फ जोसना सेराजुल शेख (49 वर्ष) को राधानगर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया, पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि ये महिला 60 हजार रुपये के असली नोटों के बदले 1 लाख रुपये के नकली नोट देती थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ
कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
MORE
Advertisement