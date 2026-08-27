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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

महाराष्ट्र में एक लव अफेयर ने कैसे किया पेपर लीक का पर्दाफाश? जानिए इस घोटाले की पूरी कहानी

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) का ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक घोटाला इन दिनों काफी चर्चा में है. इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा एक लव स्टोरी और ब्रेकअप के बाद उपजी जलन की वजह से हुआ.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 27, 2026, 02:43 PM IST

महाराष्ट्र में एक लव अफेयर ने कैसे किया पेपर लीक का पर्दाफाश? जानिए इस घोटाले की पूरी कहानी

लव स्टोरी और ब्रेकअप से हुआ पेपर लीक का खुलासा (AI Image)

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एक नाकाम प्रेम कहानी की वजह से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के ड्रग्‍स इंस्पेक्‍टर भर्ती का एक बड़ा पेपर लीक घोटाला सबके सामने आ गया. दिलचस्प बात यह है कि पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले इस पूरे फर्जीवाड़े की पोल खुद आरोपियों में से ही एक शख्स ने खोली थी.

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ऋतुजा पाटिल नाम की एक अभ्यर्थी के पिता, अमृत पाटिल ने अपनी बेटी को पास कराने का फैसला किया. उन्होंने नंदुरबार में कौटिल्य अकादमी नाम से कोचिंग चलाने वाले प्रवीण पाटिल से संपर्क किया और उसके जरिए लीक हुआ पर्चा खरीदा. 

12 लाख रुपये में हुआ था सौदा

पुलिस जांच में पता चला कि इस लीक पेपर के सौदे की कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपये तय हुई थी, जिसमें से 5 लाख रुपये की पहली किश्त प्रवीण के जरिए MPSC के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचाई गई थी. पेपर हाथ में आते ही ऋतुजा ने इसे अपने उस वक्त के बॉयफ्रेंड गौरव पाटिल के साथ शेयर कर दिया. 

परीक्षा के नतीजे आने पर आया एक नया मोड़

22 मार्च को ये परीक्षा हुई और जब नतीजे आए तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया. ऋतुजा तो एग्जाम पास कर गई, लेकिन गौरव फेल हो गया. इस बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और झगड़े होने लगे और आखिरकार बात ब्रेकअप तक पहुंच गई. गौरव को लगने लगा कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ कर आगे निकल जाएगी. 

गुस्से में पर्चा लीक होने की भेज दी शिकायत

इसी जलन, डर और असुरक्षा की भावना में आकर गौरव ने MPSC को ईमेल के जरिए गुप्त रूप से पर्चा लीक होने की शिकायत भेज दी. हालांकि, बाद में जब उसे अपनी गलती का अहसास हुआ तो उसने अपनी शिकायत वापस लेने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जांच एजेंसियां हरकत में आ चुकी थीं. 

जांच में सामने आया कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चन बैंक से गैर-कानूनी तरीके से सवाल चुराकर परीक्षा से ठीक पहले नया पर्चा तैयार किया गया था और उसे महंगे दामों में बेचा गया था. मामला उजागर होते ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (IPC), महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2024 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया. 

छह लोगों को किया गया गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें आयोग के तीन अधिकारी- सहायक कक्ष अधिकारी विश्वेश्वर नाकाटे, उप सचिव अभिजीत लेंडवे और सहायक कक्ष अधिकारी गोपाल मराठे शामिल हैं. इनके अलावा कोचिंग संचालक प्रवीण पाटिल, अभ्यर्थी के पिता अमृत पाटिल और खुद शिकायतकर्ता यानी पूर्व बॉयफ्रेंड गौरव पाटिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. 

पूरी भर्ती प्रक्रिया को किया रद्द

अदालत ने सभी आरोपियों को 2 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पेपर लीक का यह सच सामने आने के बाद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के तहत ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप-बी) के पदों के लिए चल रही पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. यह परीक्षा 22 मार्च को राज्य के 6 केंद्रों पर हुई थी और 12 जून को घोषित नतीजों में 506 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई किया था.

जुलाई के आखिरी हफ्ते में जब सोशल मीडिया पर दो दिन पहले से पर्चा घूमने की शिकायतें आयोग को मिलीं, तो उन्होंने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पूरी परीक्षा रद्द करने का कड़ा कदम उठाया. हालांकि आयोग ने यह भी साफ किया है कि इस भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाएगी और पुराने आवेदकों को न तो फिर से फॉर्म भरना होगा और ना ही कोई अलग से फीस देनी होगी.

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