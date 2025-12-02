FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज, उद्धव ठाकरे बोले 'पैसा फेंको-तमाशा देखो' का चल रहा मॉडल

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज, उद्धव ठाकरे बोले 'पैसा फेंको-तमाशा देखो' का चल रहा मॉडल

UPPSC PCS Prelims Result 2025 Out: यूपीएससी पीसीएस का रिजल्ट घोषित, जानें कितने अभ्यर्थियों ने मारी बाजी

UPPSC PCS Prelims Result 2025 Out: यूपीएससी पीसीएस का रिजल्ट घोषित, जानें कितने अभ्यर्थियों ने मारी बाजी

VIDEO: बाहुबली की पत्नी, करोड़ों की संपत्ति..., कौन हैं बिहार की JDU विधायक विभा देवी जो हिंदी में भी नहीं पढ़ पाईं शपथ

VIDEO: बाहुबली की पत्नी, करोड़ों की संपत्ति..., कौन हैं बिहार की JDU विधायक विभा देवी जो हिंदी में भी नहीं पढ़ पाईं शपथ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम

एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम

भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी

भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी

Homeभारत

भारत

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज, उद्धव ठाकरे बोले 'पैसा फेंको-तमाशा देखो' का चल रहा मॉडल

महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा की थी. लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवारों ने अदालत में अपील की थी, वहां चुनाव टालना पड़ा.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 02, 2025, 12:14 AM IST

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज, उद्धव ठाकरे बोले 'पैसा फेंको-तमाशा देखो' का चल रहा मॉडल

Maharashtra local body elections

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार और भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव अब 'पैसा फेंको, तमाशा देखो' मॉडल पर चल रहा है.

राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ है. कुछ उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के खिलाफ कोर्ट में चल रही अपीलों की वजह से 24 नगर परिषदों-नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद और कुल 154 सदस्य पदों का चुनाव अब 20 दिसंबर को होगा. बाकी सभी जगहों पर पहले तय समय के अनुसार 2 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे.

महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा की थी. लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवारों ने अदालत में अपील की थी, वहां चुनाव टालना पड़ा. कानून के अनुसार अगर अध्यक्ष पद पर अपील थी तो पूरे निकाय (अध्यक्ष सहित सभी सदस्य) का चुनाव एक साथ होगा और अगर सिर्फ सदस्य पद पर अपील थी, तो सिर्फ उसी वार्ड का चुनाव बाद में कराया जाएगा.

नई तारीखों वाला संशोधित कार्यक्रम सिर्फ इन्हीं प्रभावित सीटों के लिए है. इसके तहत नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक रखी गई है. उम्मीदवारों की अंतिम सूची और चुनाव चिन्ह 11 दिसंबर को जारी होंगे. मतदान 20 दिसंबर को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा और मतगणना अगले दिन 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी.

24 नगर निकायों पर 20 दिसंबर को मतदान

जिन 24 नगर निकायों में चुनाव 20 दिसंबर को होगा, उनमें ठाणे जिले की अंबरनाथ, अहमदनगर जिले की कोपरगांव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी और नेवासा, पुणे जिले की बारामती और फुरसुंगी-उरूळी देवाची, सोलापुर की अनगर और मंगळवेढा, सातारा की महाबळेश्वर और फलटण, छत्रपती संभाजीनगर की फुलंब्री, नांदेड़ की मुखेड और धर्माबाद, लातूर की निलंगा और रेणापूर, हिंगोली की बसमत, अमरावती की अंजनगांव सुर्जी, अकोला की बाळापूर, यवतमाळ की यवतमाळ, वाशिम की वाशिम, बुलढाणा की देऊळगांव राजा, वर्धा की देवळी और चंद्रपुर की घुग्घूस शामिल हैं.

इनके अलावा 76 नगर निकायों के 154 सदस्य पदों पर भी मतदान 20 दिसंबर को ही होगा. जिन इलाकों में 2 दिसंबर को वोटिंग होनी है, वहां कोई बदलाव नहीं हुआ है. मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र की सही तारीख जरूर जांच लें ताकि उनका वोट न छूटे.

उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि महायुति के अंदर ही मारामारी मची हुई है. उन्होंने कहा कि कुकर में जैसे उबाल आता है, वैसे ही मालवण और कोकण में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई है। बैग भर-भरकर पैसे पकड़े जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जो भाजपा के हैं.

(With IANS input)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से...

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!
एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम
एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम
भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी
भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
MORE
Advertisement
धर्म
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
MORE
Advertisement