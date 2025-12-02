महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज, उद्धव ठाकरे बोले 'पैसा फेंको-तमाशा देखो' का चल रहा मॉडल

महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा की थी. लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवारों ने अदालत में अपील की थी, वहां चुनाव टालना पड़ा.

महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार और भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव अब 'पैसा फेंको, तमाशा देखो' मॉडल पर चल रहा है.

राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ है. कुछ उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के खिलाफ कोर्ट में चल रही अपीलों की वजह से 24 नगर परिषदों-नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद और कुल 154 सदस्य पदों का चुनाव अब 20 दिसंबर को होगा. बाकी सभी जगहों पर पहले तय समय के अनुसार 2 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे.

महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा की थी. लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवारों ने अदालत में अपील की थी, वहां चुनाव टालना पड़ा. कानून के अनुसार अगर अध्यक्ष पद पर अपील थी तो पूरे निकाय (अध्यक्ष सहित सभी सदस्य) का चुनाव एक साथ होगा और अगर सिर्फ सदस्य पद पर अपील थी, तो सिर्फ उसी वार्ड का चुनाव बाद में कराया जाएगा.

नई तारीखों वाला संशोधित कार्यक्रम सिर्फ इन्हीं प्रभावित सीटों के लिए है. इसके तहत नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक रखी गई है. उम्मीदवारों की अंतिम सूची और चुनाव चिन्ह 11 दिसंबर को जारी होंगे. मतदान 20 दिसंबर को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा और मतगणना अगले दिन 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी.

24 नगर निकायों पर 20 दिसंबर को मतदान

जिन 24 नगर निकायों में चुनाव 20 दिसंबर को होगा, उनमें ठाणे जिले की अंबरनाथ, अहमदनगर जिले की कोपरगांव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी और नेवासा, पुणे जिले की बारामती और फुरसुंगी-उरूळी देवाची, सोलापुर की अनगर और मंगळवेढा, सातारा की महाबळेश्वर और फलटण, छत्रपती संभाजीनगर की फुलंब्री, नांदेड़ की मुखेड और धर्माबाद, लातूर की निलंगा और रेणापूर, हिंगोली की बसमत, अमरावती की अंजनगांव सुर्जी, अकोला की बाळापूर, यवतमाळ की यवतमाळ, वाशिम की वाशिम, बुलढाणा की देऊळगांव राजा, वर्धा की देवळी और चंद्रपुर की घुग्घूस शामिल हैं.

इनके अलावा 76 नगर निकायों के 154 सदस्य पदों पर भी मतदान 20 दिसंबर को ही होगा. जिन इलाकों में 2 दिसंबर को वोटिंग होनी है, वहां कोई बदलाव नहीं हुआ है. मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र की सही तारीख जरूर जांच लें ताकि उनका वोट न छूटे.

उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि महायुति के अंदर ही मारामारी मची हुई है. उन्होंने कहा कि कुकर में जैसे उबाल आता है, वैसे ही मालवण और कोकण में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई है। बैग भर-भरकर पैसे पकड़े जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जो भाजपा के हैं.

(With IANS input)

