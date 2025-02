Government offices Marathi language rule: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भाषाई दांव खेला है. इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सोमवार को राज्य के सभी कार्यालयों में मराठी में बात करना अनिवार्य कर दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा के उपयोग के बारे में एक सरकारी संकल्प जारी किया है. राज्य सरकार ने ये फैसला मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लिया है.

क्या है सरकार का संकल्प

सरकार की तरफ से जारी संकल्प के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार के अधीन सभी कार्यालयों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, निगमों और अन्य सरकारी-संबंधि कार्यालयों में भी सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने दफ्तरों में भारत के बाहर और अन्य गैर-मराठी भाषी राज्यों से आने वाले आगंतुकों को छोड़कर सभी लोगों के साथ मराठी भाषा में ही संपर्क करें. साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

Maharashtra government has issued a government resolution about use of Marathi language in government offices. According to this GR, all employees in government offices, semi-government offices, corporations under the Maharashtra government and other government-related offices…