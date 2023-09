Maharashtra: बल्लारशाह रेलवे स्टेशन का फुटओवर ब्रिज गिरा, लापरवाही के चलते जख्मी हुए कई लोग

डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन (Ballarshah Railway Station) पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां अचानक स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज (Foot overbridge Collapse) का एक हिस्सा गिर गया जिसके चलते कई लोग हादसे की चपेट में आए हैं. जानकारी के मुताबिक 10-15 लोग जख्मी हो गए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है. अहम बात यह है कि यह पुल करीब 60 फीट ऊपर बना था और वहां से गिरने पर लोगों को बड़ी चोटें आईं हैं.

फुट ओवर ब्रिज गिरने के बाद घटना के बाद जख्मी लोगों की चीखें सुनाईं दीं है. इस घटना के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया है. पुल के गिरने से दहशत में आए लोग चीख और चिल्लाते दिखे. ANI ने जो वीडियो साझा किया है, उसमें पुल का गिरा हुआ हिस्सा साफ नजर आ रहा है. घायलों की संख्या को लेकर हालांकि कोई स्थिति साफ नहीं है. सूत्रों का कहना है कि 20 लोग घायल हुए हैं जिनमें से तीन की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है.

#WATCH | Slabs fall off of a foot over bridge at Balharshah railway junction in Maharashtra's Chandrapur; people feared injured pic.twitter.com/5VT8ry3ybe