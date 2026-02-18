FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

AI इम्पैक्ट समिट अब 21 फरवरी तक चलेगा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK: T20 World Cup में एक बार फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान, यहां समझें पूरा गणित

IND vs PAK: T20 World Cup में एक बार फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान, यहां समझें पूरा गणित

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, PM को कहा थैंक यू

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, पीएम को कहा थैंक यू

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बड़ा मामला, अल्पसंख्यक दर्जा देने में इतनी बड़ी गलती क्या हुई कि अफसर ही हट गया?

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बड़ा मामला, अल्पसंख्यक दर्जा देने में इतनी बड़ी गलती क्या हुई कि अफसर ही हट गया?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

Homeभारत

भारत

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बड़ा मामला, अल्पसंख्यक दर्जा देने में इतनी बड़ी गलती क्या हुई कि अफसर ही हट गया?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद 75 शिक्षण संस्थानों को कथित तौर पर जल्दबाजी में अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का मामला, एक बड़े अफसर पर गिरी गाज, जानें डिटेल्स...

Latest News

Bhasha

Updated : Feb 18, 2026, 03:44 PM IST

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बड़ा मामला, अल्पसंख्यक दर्जा देने में इतनी बड़ी गलती क्या हुई कि अफसर ही हट गया?

Maharashtra CM Devendra Fadnavis (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद 75 शिक्षण संस्थानों को कथित तौर पर जल्दबाजी में अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के मामले में राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम सामने आने के बाद उसे पद से हटा दिया गया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अनुमोदन पर रोक लगाए जाने के एक दिन बाद अल्पसंख्यक विकास विभाग के उप सचिव मिलिंद पद्मनाभ शेनॉय के खिलाफ यह कार्रवाई मंगलवार को की गई.

क्या है पूरा मामला?

उन्होंने कहा कि शेनॉय को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है. पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी की सुबह पुणे जिले के बारामती में विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी.

अधिकारियों के अनुसार पहला अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र 28 जनवरी को अपराह्न तीन बजकर नौ मिनट पर जारी किया गया और उसी दिन सात संस्थानों को मंजूरी मिली. अगले तीन दिन में कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं कि ये स्वीकृतियां कैसे दी गईं, क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया और क्या अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने पर पहले से लगी किसी रोक को औपचारिक रूप से हटाया गया था.

डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की सख्त कार्रवाई

अधिकारी ने कहा, 'मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट मांगी है. अगर कोई अनियमितता या प्रक्रियागत चूक पाई जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.' उन्होंने कहा कि मौजूदा उपमुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को मामले की जांच करने और किसी अनुचित कार्य का पता चलने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. यह मामला तब सामने आया, जब कुछ खबरों में दावा किया गया कि कई मंजूरियां नियमित कार्यालय समय के बाद जारी की गईं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल
दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
अपनी राशि से जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
Horoscope 18 February: कन्या और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
MORE
Advertisement