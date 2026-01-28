FacebookTwitterYoutubeInstagram
40 करोड़ का फाइटर प्लेन तीन साल में दूसरी बार हुआ क्रैश, अब इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ रही जांच एजेंसियां

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) का चार्टर्ड प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. इस हादस में प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई. लेकिन क्या आप जातने है कि ये प्लेन किस कंपनी का था और इस कंपनी के प्लेन कब-कब हादसे का शिकार हुए हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 28, 2026, 02:08 PM IST

40 करोड़ का फाइटर प्लेन तीन साल में दूसरी बार हुआ क्रैश, अब इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ रही जांच एजेंसियां

VSR Ventures Learjet 45xr

महाराष्ट्र के बारामती से 28 जनवरी बुधवार की सुबह बहुत दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) का चार्टर्ड प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. इस दुर्घटना में अजित पवार समेत कई प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई. यह घटना रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास लैंडिंग के समय हुई. शुरुआती जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी या मौसम को कारण माना जा रहा है, लेकिन अभी तक इस घटना के सही कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. 

ये एक प्रीमियम बिजनेस प्राइवेट जेट था

हादसे का शिकार हुआ प्लेन Learjet 45XR मॉडल का था. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK है. ये एक प्रीमियम बिजनेस प्राइवेट जेट था. इस तरह के जेट का उपयोग अक्सर किसी वीआईपी मूवमेंट के लिए किया जाता है. 90 के दशक में Cessna Citation Excel को टक्कर देने के लिए बनाया गया यह विमान 'सुपर-लाइट' बिजनेस कैटेगरी में आता है. VSR वेंचर्स, जो मेडिकल इवैक्यूएशन और प्राइवेट चार्टर सेवाएं देती है, इसी मॉडल का इस्तेमाल करती रही है. 

इससे पहले भी हो चुका है हादसे का शिकार

लेकिन लैंडिंग के दौरान इस तरह का हादसा इस विमान कंपनी की तकनीकी रखरखाव और सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल उठा रहा है. इस विमान के बारे में एक खास बात और है. इससे पहले भी इस कंपनी का विमान दुर्घटना ग्रस्त हो चुका है. दरअसल 2023 में इसी कंपनी का 'लियरजेट' (Learjet) प्लेन दुर्घटना ग्रस्त हुआ था .

यहां पर प्लेन और एक्सीडेंट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है-


1. एयरक्राफ्ट टाइप: बॉम्बार्डियर लियरजेट 45XR
2. टेल नंबर: VT-SSK
3. बनाने का साल: 2010
4. पैसेंजर/कर्मचारियों की संख्या: 5 + क्रू
5. महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार
6. 2 कर्मचारी (1 PSO, 1 अटेंडेंट)
7. 2 क्रू मेंबर (PIC + FO)
8. जगह: बारामती एयरपोर्ट
9. घटना: क्रैश हुए प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कोई भी नहीं बचा.

मालिक और ऑपरेटर
1. ऑपरेटर: मेसर्स VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (दिल्ली की प्राइवेट एविएशन कंपनी, 2011 में बनी)
2.  सर्विसेज़: चार्टर एयरक्राफ्ट सर्विसेज़ + एविएशन कंसल्टेंसी
3.  मालिक: कैप्टन विजय सिंह और कैप्टन रोहित सिंह
4.  पिछला एक्सीडेंट: कंपनी का एक एयरक्राफ्ट 14 सितंबर 2023 को मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था।

शुरुआती जांच
1. एक्सीडेंट की जांच DGCA और उससे जुड़ी एजेंसियां ​​कर रही हैं।
2. मुख्य फोकस एरिया:
3. टेक्निकल खराबी: इंजन या दूसरी मशीनरी का फेल होना
4. मौसम की स्थिति: बारिश, कोहरा या बिजली गिरने का असर
5. इंसानी गलती: पायलट का फैसला या ऑपरेशनल गलतियां
6. एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री: लियरजेट 45XR एक एक्टिव जेट है जो कमर्शियल और प्राइवेट इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड है।

DGCA से ऑफिशियल रिपोर्ट का इंतजार है
एक्सीडेंट की टेक्निकल और मौसम की जांच
लोगों का भरोसा जीतने के लिए सेफ्टी में सुधार और नियमों का रिव्यू

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से


 

