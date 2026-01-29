Ajit Pawar Cremation: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए जमा हो रहे लोग

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा. पार्थिव शरीर को आज उनकी 'अंतिम यात्रा' के लिए एक सजे हुए रथ में ले जाया जाएगा. उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी है.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह प्लेन क्रैश हादसे में निधन हो गया. इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता के बीच मायूसी छा गई. गुरुवार को अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसकी जानकारी लगते ही राजनेता से लेकर कार्यकर्ता तक अंतिम दर्शन पाने के लिए एकत्र होने लगे हैं. अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे गदिमा सभागार से शुरू होकर विद्यानगरी चौक से मुख्य मैदान पर पहुंचेंगी. इसके बाद अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर किया जाएगा.

झलक पाने के लिए जुटी भीड़

अजित पवार के समर्थक नेताओं से लेकर कार्यकर्ता की भीड़ जमा हो गई है. लोग उनकी आखिरी झलक पाने के लिए अहिल्याबाई होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर जमा होने लगते हैं. वहीं अजित पवार का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 7 बजे काटेवाड़ी स्थित फार्म हाउस पर लाया गया. जानकारी के अनुसार, यहां अजित पवार के पार्थिव शरीर को दो घंटे के लिए रखा जाएगा. इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए बारामती के गादिमा सभागार ले जाया जाएगा. यहां सिर्फ उनके करीबी और रिश्तेदार ही मौजूद होंगे.

पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू

पार्टी कार्यकर्ता चंद्रशेखर पाटिल की आंखों में आंसू दिखाई दिये. उन्होंने अजित पवार की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने सालों सेवा और मेहनत की है. वह हर किसी के लिए खड़े रहते थे. “अब हम किसके पास जाएँगे?...परिवार के सबसे बड़े सदस्य का देहांत हो गया है, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? सुबह से ही सब लोग उनके निधन का शोक मना रहे हैं. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है...वे सुबह 5 बजे उठते थे, लोगों की शिकायतें सुनते थे और फिर अपना काम शुरू कर देते थे,”

पायलट सुमित कुमार और सह पायलट शम्भावी के शव घर पहुंचे

बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार के साथ ही जान गवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित कपूर और कोपायलट कैप्टन शम्भावी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली के शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है. उनके पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं. उनका पोस्टमार्टम बारामती स्थित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में किया गया. प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को उनके संबंधित परिजनों को सौंप दिया गया.

सभा को संबोधित करने जा रहे थे अजित पवार

बता दें कि बुधवार सुबह डिप्टी सीएम अजित पवार एक सभा को संबोधित करने के लिए पुणे जा रहे थे. यहां जाने में उन्हें गाड़ी से 5 से 6 घंटे लगते. इसलिए उन्होंने प्लेन से जाने का फैसला किया था. अजित पवार के साथ ही उनका पीएसओ और पायलट समेत 5 लोग प्लेन में सवार थे. प्लेन लैंडिंग करने ही वाला था कि अचानक से बारामती पर क्रैश हो गया. इसमें अजित पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.