FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ajit Pawar Cremation: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए जमा हो रहे लोग

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए जमा हो रहे लोग

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद IMD का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद IMD का अलर्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गेंद और बैट दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं फहीम अशरफ, जानिए कैसे हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर के आंकड़े

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गेंद और बैट दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं फहीम अशरफ, जानिए कैसे हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर के आंकड़े

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा

जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

Homeभारत

भारत

Ajit Pawar Cremation: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए जमा हो रहे लोग

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा. पार्थिव शरीर को आज उनकी 'अंतिम यात्रा' के लिए एक सजे हुए रथ में ले जाया जाएगा. उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 29, 2026, 07:32 AM IST

Ajit Pawar Cremation: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए जमा हो रहे लोग
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह प्लेन क्रैश हादसे में निधन हो गया. इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता के बीच मायूसी छा गई. गुरुवार को अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसकी जानकारी लगते ही राजनेता से लेकर कार्यकर्ता तक अंतिम दर्शन पाने के लिए एकत्र होने लगे हैं. अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे गदिमा सभागार से शुरू होकर विद्यानगरी चौक से मुख्य मैदान पर पहुंचेंगी. इसके बाद अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर किया जाएगा. 

झलक पाने के लिए जुटी भीड़

अजित पवार के समर्थक नेताओं से लेकर कार्यकर्ता की भीड़ जमा हो गई है. लोग उनकी आखिरी झलक पाने के लिए अहिल्याबाई होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर जमा होने लगते हैं. वहीं अजित पवार का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 7 बजे काटेवाड़ी स्थित फार्म हाउस पर लाया गया. जानकारी के अनुसार, यहां अजित पवार के पार्थिव शरीर को दो घंटे के लिए रखा जाएगा. इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए बारामती के गादिमा सभागार ले जाया जाएगा. यहां सिर्फ उनके करीबी और रिश्तेदार ही मौजूद होंगे. 

पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू

पार्टी कार्यकर्ता चंद्रशेखर पाटिल की आंखों में आंसू दिखाई दिये. उन्होंने अजित पवार की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने सालों सेवा और मेहनत की है. वह हर किसी के लिए खड़े रहते थे. “अब हम किसके पास जाएँगे?...परिवार के सबसे बड़े सदस्य का देहांत हो गया है, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? सुबह से ही सब लोग उनके निधन का शोक मना रहे हैं. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है...वे सुबह 5 बजे उठते थे, लोगों की शिकायतें सुनते थे और फिर अपना काम शुरू कर देते थे,” 

पायलट सुमित कुमार और सह पायलट शम्भावी के शव घर पहुंचे

बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार के साथ ही जान गवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित कपूर और कोपायलट कैप्टन शम्भावी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली के शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है. उनके  पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं. उनका पोस्टमार्टम बारामती स्थित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में किया गया. प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को उनके संबंधित परिजनों को सौंप दिया गया.

सभा को संबोधित करने जा रहे थे अजित पवार

बता दें कि बुधवार सुबह डिप्टी सीएम अजित पवार एक सभा को संबोधित करने के लिए पुणे जा रहे थे. यहां जाने में उन्हें गाड़ी से 5 से 6 घंटे लगते. इसलिए उन्होंने प्लेन से जाने का फैसला किया था. अजित पवार के साथ ही उनका पीएसओ और पायलट समेत 5 लोग प्लेन में सवार थे. प्लेन लैंडिंग करने ही वाला था कि अचानक से बारामती पर क्रैश हो गया. इसमें अजित पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
MORE
Advertisement