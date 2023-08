Eknath Shinde बोले, लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री भी हैं 'मोदी भक्त', दावोस में हुई मुलाकात में बताया

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दौरे पर थे. एक उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए. इसी मंच से भाषण देते हुए शिवसेना (बाला साहब ठाकरे) नेता और सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिनों पहले उनकी मुलाकात लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री से हुई थी. लक्जमबर्ग के पीएम ने एकनाथ शिंदे को बताया कि वह भी मोदी भक्त हैं.

अपने भाषण के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा, 'दावोस में मेरी मुलाकात लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री से हुई. उन्होंने मुझे बताया कि वह भी मोदी भक्त हैं. उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाई और कहा कि यह फोटो पीएम मोदी को दिखाना. मैं जर्मनी और सऊदी अरब में कई लोगों से मिला. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं पीएम मोदी के साथ है. मैंने उनको बताया कि मैं पीएम मोदी का ही आदमी हूं.'

शिंदे ने पीएम मोदी की तारीफ में गढ़े कसीदे

नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, 'दावोस में दुनिया के अलग-अलग देशों के लोग आए थे. कई देशों के पीएम, मंत्री और नेता आए थे. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मोदी जी की लोकप्रियता का डंका दावोस में भी सुनाई दिया. यह हमारा गौरव है. हमने वहां 1 लाख 55 हजार करोड़ का MoU साइन किया लेकिन इसके पीछे आशीर्वाद पीएम मोदी जी का था.'

