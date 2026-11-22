किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि 1962 में चीन ने मेरे गांव पर कब्जा कर लिया था. उन्होंने पूछा कि 1962 में हुए इस अपमान के लिए क्या कांग्रेस माफी मांगेगी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की वैश्विक स्थिति पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने जवाब दिया है. उन्होंने 2011 में फ्रांस में आयोजित G-20 समिट की एक फोटो शेयर की, जिसमें डॉ. मनमोहन सिंह पीछे की लाइन में खड़े हैं, जबकि दूसरी फोटो 2024 के रियो डी जेनेरियो में आयोजित G-20 समिट की है, जिसमें पीएम मोदी फ्रंट रो में खड़े हुए हैं.

रविंद्र चव्हाण ने कहा कि एक्स पर दोनों फोटो को शेयर कर लिखा- दूध का दूध और पानी का पानी, लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को इतना साफ बदलाव नहीं दिखाई देता है क्योंकि जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उसके आगे हमें कुछ नहीं दिखाई देता.

दूध का दूध, पानी का पानी पण.... इतका सुस्पष्ट बदलही काँग्रेसचे शहजादे राहुल गांधी यांना दिसेना ! कारण... भूक सहन होईनाशी झाली की आपल्याला त्यापुढे काहीही दिसेनासं होतं. सत्तेच्या भुकेपुढे राहुलजींचीही हीच अवस्था झालीय. पण राहुलजी, या भुकेपोटी जर भारताची बदनामी करत सुटाल, तर याद राखा ! कोणताही सच्चा भारतीय हे कधीही खपवून घेणार नाही ! #RahulGandhiExposed — Ravindra Chavan (@RaviDadaChavan) November 20, 2026

उन्होंने लिखा, 'सत्ता की भूख के कारण राहुलजी की भी यही स्थिति हो गई है. इस भूख के चलते अगर आप भारत को बदनाम करते रहेंगे तो यह याद रखिए कि कोई भी सच्चा भारतीय इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

राहुल गांधी ने चीन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग की फोटो शेयर की थी. इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो भारत के प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होते.

लोकसभा में नेता विपक्ष ने पीएम मोदी पर 'कॉम्प्रोमाइज्ड' होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री इस मेज पर कभी नहीं बैठ सकता.'

BJP बोली- कांग्रेस से सीख नहीं चाहिए

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की इस तस्वीर का जवाब देते हुए कहा कि देश को कांग्रेस से विदेश नीति पर किसी भी तरह के उपदेश की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर आज कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत ब्रिक्स की सदस्यता खो सकता था और वैश्विक मंच पर अलग-थलग पड़ जाता.

भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट भी चीन को सौंप दी थी. उन्होंने कहा, 'जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने पाकिस्तान के प्रति अपने प्रेम के चलते शर्म अल-शेख में भारत की सुरक्षा से समझौता कर लिया था. जब कांग्रेस सत्ता में थी तो नेहरू की चीन नीति का नतीजा 1962 के युद्ध में मिली अपमानजनक हार के रूप में सामने आया.

Congress must answer 4 questions: 1. My village was occupied by China in 1962. Will Congress apologize for 1962 humiliation? 2. Congress kept India a poor nation. Why? 3. Why was India called land of snake charmers? 4. Why was India's economy insulted as Hindu rate of growth? https://t.co/ojrdYYDFLA — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 20, 2026

रिजिजू ने राहुल गांधी से पूछे 4 सवाल

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि 1962 में चीन ने मेरे गांव पर कब्जा कर लिया था. उन्होंने कहा कि 1962 में हुए इस अपमान के लिए क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने देश को गरीब क्यों बनाए रखा. भारत को सपेरों का देश क्यों बुलाया जाता रहा और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहा गया?

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