ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने चौराहे पर एक काली थार एसयूवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कांस्टेबल पर ही गाड़ी चढ़ा दी, घटना का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल...

Baramati Crime News: महाराष्ट्र के बारामती से एक थार चालक की दबंगई का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने चौराहे पर एक काली थार एसयूवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी और पुलिसकर्मी को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिसकर्मी कई फीट तक गाड़ी के बोनट पर घिसटते चले गए. इसके बाद उनकी पकड़ छूट गई और वह सड़क पर जा गिरे. यह पूरी घटना पास के सीसीटीवी में कैद हो गई.

यहां देखें वायरल वीडियो

बारामती : थार चालकाची मुजोरी, वाहतूक पोलिसाला उडवून चालक फरार; व्हिडीओ व्हायरल https://t.co/bZH0ewjBQW — Prithviraj Patil (@patilpr23) November 26, 2026

पहले धीमी की, फिर ड्राइवर ने बढ़ा दी रफ्तार

घटना के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी दत्तात्रेय भोसले ड्यूटी पर तैनात थे और पेट्रोलिंग कर रहे थे. उन्होंने दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर फैंसी नंबरप्लेट लगी हुई काली थार को रोकने की कोशिश की. वह नंबर प्लेट की तस्वीर खींचकर नियम तोड़ने वाले वाहन चालक के खिलाफ फाइन लगाने के लिए सबूत जुटा रहे थे. शुरुआत में तो गाड़ी की रफ्तार धीमी होती दिखाई देती है, लेकिन फिर अचानक ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी को तेज रफ्तार में आगे बढ़ा दिया.

50 फीट पर बोनट पर घिसटते रहे, फिर सड़क पर गिर पड़े

थार की चपेट में आते ही पुलिसकर्मी उसकी बोनट पर जा गिरे. इसके बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और उन्हें करीब 50 फीट तक बोनट पर घसीटता हुआ ले गया. कुछ दूर जाने के बाद उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई और वह सड़क पर गिर गए. गनीमत रही कि गिरने के दौरान वह गाड़ी के टायरों की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए. इस हादसे में उनके हाथ और पैरों में चोटें आई हैं. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार थार चालक की तलाश की जा रही है. उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं.

