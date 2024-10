महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections 2024) के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को माहिम से मैदान में उतारा है. कल्याण ग्रामीण से प्रमोद (राजू) रतन पाटिल और वर्ली सीट से MNS प्रवक्ता संदीप सुधाकर देशपांडे को टिकट दिया गया है.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी. पार्टी ने अभी 45 उम्मीदवारों की पहली सूची की है. पार्टी ने दक्षिण-मध्य मुंबई के वर्ली से संदीप देशपांडे को चुनावी मैदान पर उतारा है, जहां उनका मुकाबला शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे से होने की संभावना है. मौजूदा विधानसभा में मनसे के एकमात्र विधायक प्रमोद पाटिल को ठाणे जिले की कल्याण ग्रामीण विधानसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया है.

महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद मनसा दूसरी पार्टी है, जिसने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. बीजेपी ने सोमवार को 99 प्रत्याशियों की घोषणा की थी. एमवीए के घटक दल कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी शरद पवार ने अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की है.

MNS released a list of 45 candidates for the Maharashtra assembly elections.



Raj Thackeray's son Amit Thackeray to contest from Mahim in Mumbai. MNS spokesperson and former corporator Sandeep Deshpande will contest from Worli. #MaharashtraElection2024 pic.twitter.com/wkPLZYmAXk