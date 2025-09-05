Numerology: मूलांक और जन्मतारीख से जाने कौन सा करियर है आपके लिए बेस्ट, किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता
'आपको इतना डेयरिंग हुआ है क्या...' अवैध खनन रोकने गई IPS अधिकारी को अजीत पवार की धमकी
सलमान खान का डूबता करियर के दौरान साउथ के इस सुपरस्टार ने थामा था हाथ, रातोंरात दिलाई ब्लॉकबस्टर हिट
Instagram Tips: बिना खर्च किए इंस्टाग्राम पर 10K फॉलोअर्स तक बढ़ा सकते हैं आप भी, बस जान लें ये 3 खास टिप्स
Interview Tips: हम आपको क्यों दें नौकरी? Bill Gates ने बताया इंटरव्यू के इस मुश्किल सवाल का आसान जवाब
Anant Chaturdashi Holiday: क्या अनंत चतुर्दशी के दिन स्कूल-कॉलेज, बैंकों में छुट्टी रहेगी?
कॉमेडी-ड्रामा-सस्पेंस से भरी है 'उफ्फ ये सियापा', लेकिन डायलॉग नहीं, यूनिक एंगल पर बनी ये फिल्म जानिए क्यों देखनी चाहिए?
Shukra Pradosh Vrat 2025: इस व्रत को करने मात्र से पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना, मिलेगा महादेव का आशीर्वाद
The Bengal Files Review : इतिहास के पन्नों में खोई हुई भूली कहानी है 'द बंगाल फाइल्स', यहां पढ़ें आज रिलीज हुई मूवी का रिव्यू
Fake IAS Story: मर्सिडीज, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर के साथ चलता था इस IAS का काफिला, हुआ खुलासा तो सन्न रह गए अधिकारी
भारत
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से जुड़ा एक वीडियो वायरल है. इस वीडियो में कथित तौर पर अजित पवार IPS अधिकारी अंजलि कृष्णा को धमका रहे हैं कि वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे.
महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार एक बड़े विवाद में घिर गए हैं. एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो कथित तौर पर वो एक IPS अधिकारी को धमका रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी हिम्मत कैसे इतनी बढ़ गई. घटना कुर्डुवाड़ी की है, यहां IPS अधिकारी अंजलि कृष्णा अवैध मुरुम खनन को रोकने के लिए पहुंची थीं. इस दौरान वहां कुछ NCP कार्यकर्ता आए और उन्होंने अजित पवार को फोन मिला दिया और फिर अजित पवार ने उन्हें कार्रवाई रोकने का आदेश दिया. इस मामले में NCP कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.
वीडियो में IPS अधिकारी कुछ लोगों के बीच घिरी दिख रही हैं. वह फोन पर बात कर रही हैं. कॉल पर कथित तौर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार हैं. वह कह रहे हैं, "मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपसे बात कर रहा हूं. मैं आपको आदेश देता हूं कि वो रुकवाओ. और आप जाओ बताओ कि मुझे पवार जी का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा ये सब रुकवाने के लिए."
इसके बाद अधिकारी ने कहा कि वो उनके फोन पर डायरेक्ट कॉल करें. इस पर अजित पवार भड़क गए. उन्होंने कहा, "मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा. मैं आपसे बात कर रहा हूं आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो." इस पर अधिकारी ने कहा कि वो उनकी बात समझ रही हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता कि वो अजित पवार ही बोल रहे हैं.
इसके बाद पवार कहते हैं, "तुझे मुझे देखना है न. मेरा नंबर देता हूं वॉट्सऐप कॉल करो. मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा न. इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या?"
इसके बाद पवार ने वीडियो कॉल किया और अधिकारी को मुरुम खनन के खिलाफ ऐक्शन लेने से रोका. बता दें कि मुरुम लाल दरदरी मिट्टी को कहते हैं जिसका निर्माण सड़क निर्माण में होता है.
घटना महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के कुर्डु गांव की है. IPS अधिकारी वहां अवैध खनन की जांच के लिए पहुंची थीं. यह अवैध खनन एक सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा था. जांच के दौरान अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बहस शुरू हो गई. इसी दौरान NCP कार्यकर्ता बाबा जगताप ने अजित पवार को फोन मिला दिया और IPS अधिकारी से उनसे बात करने को कहा. इसी दौरान अधिकारी और डिप्टी सीएम के बीच हुई बातचीत अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.
वीडियो वायरल होने के बादग कुर्डुवाड़ी पुलिस थाने में 10 से 15 NCP कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी कर्मचारी को अपना काम करने से रोकने से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत भी केस दर्ज किया गया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.