महाराष्ट्र: 2 साल की मासूम को आवारा कुत्ते ने नोंचा, मची चीख पुकार तो दौड़ा परिवार

घटना के बाद लोगों ने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे के बारे में बार-बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. घर के बार खेल रही 2 साल की एक बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. इस हमले में बच्ची गे होंठ, गाल और आंखों पर गंभीर चोटें आई हैं. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हमले के बाद बढ़ते अवारा कुत्तों के खतरे पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.

जानकारी के मुताबिक, मामला पुराने मंगल बाजार के डायमंड गली इलाके की है. सिदरा इसरार शेख नाम की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. अचानक एक आवारा कुत्ता आया और बच्ची पर झपट पड़ा.

बच्ची की चीख सुनकर परिजन और आसपास लोग दौड़े. लोग काफी देर तक बच्ची को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ता बच्ची को जबड़े में जकड़ लेता है और इधर-उधर घसीटने की कोशिश करता है. परिजनों ने कुत्ते पर जोरदार हमला किया, तब छोड़कर वह भागा.बच्ची को तुरंत एक लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

आवारा कुत्तों के खतरे पर उठ रहे सवाल

घटना के बाद लोगों ने नगर निगम प्रशासन की आलोचना की है. उनका आरोप है कि आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे के बारे में बार-बार चेतावनी देने और लिखित शिकायत देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. उनका मानना ​​है कि अगर अधिकारियों ने अपना काम किया होता तो बच्ची के साथ यह दुखद घटना नहीं होती.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से