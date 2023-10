1 BHK फ्लैट से भी महंगा है इस भारतीय ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज के बिजनेस क्लास से भी अच्छी हैं सुविधाएं

इस भारतीय ट्रेन को देखकर आपका भी सवारी करने का हो जाएगा मन. 7 दिनों के टिकट के दाम जानकर हैरान रह जाएंगे.

डीएनए हिंदी: अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आपको ट्रेन में सफर करना अच्छा लगता है, लेकिन गंदगी और अन्य वजहों से ट्रेन में सफर करने से परहेज करते हैं तो महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन (Maharaja Express) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इस ट्रेन में आपको बिजनेस क्लास हवाई जहाज से भी बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग ट्रेन के अंदर आलीशान व्यवस्था को देखकर हैरान है. हर कोई इसमें सफर करने की इच्छा रखता है, लेकिन इसके टिकट प्राइस देखते ही लोग घर खरीदने से लेकर प्रॉपर्टी में निवेश करने की बात कर रहे हैं.

देश में इन 4 रूट्स पर चलती है यह ट्रेन

वीडियो में जिस ट्रेन को देखकर मन में सफर पर निकलने का मन करता है. उसका नाम महाराजा एक्सप्रेस है. यह इंडियन ट्रेन आईआरसीटीसी (IRCTC) ऑपरेटर करती है. इसमें पैसेजर्स को लग्जरी सुविधा मिलती है. इतनी लग्जरी की इसके सामने हवाई जहाज की यात्रा फेल है, लेकिन ट्रेन देश के 4 अलग अलग रूट पर ही चलती है.

किसी भी एक रूट पर 7 दिनों के लिए पैकेज होता है बुक

महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में सफर के लिए पैसेंजर्स को 4 अलग अलग रूट्स का विकल्प दिया जाता है. इनमें Treasures of India, The Heritage of India, The Indian Splendour और The Indian Panaroma शामिल है. इसमें से किसी भी एक रूट के लिए आप 7 दिनों के लिए पैकेज बुक कर सकते हैं.

टिकट के प्राइस सुनते ही लोग कर रहे हैं घर खरीदने की बात

लोग इस ट्रेन की सुख सुविधा देखकर सफर करने का मन तो रखते हैं, लेकिन इसके टिकट के दाम सुनते ही प्रॉपट्री में निवेश करने की बात करने लगते हैं. इसकी वजह ट्रेन में ​सफर करने लिए 7 दिनों का एक टिकट प्राइस 14 लाख रुपये है. यह बात सच है कि इसमें आप आसानी से वन बीएचके का घर खरीद सकते हैं.

सोशल मीडिया पर 32 लाख लोग देख चुके हैं यह वीडियो

महाराजा एक्सप्रेस का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुशाग्र नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में ट्रेन के अंदर की लग्जरी सुख सुविधाओं को दिखाया गया है. इस वीडियो पर अब तक 32 लाख से भी ज्यादा व्यूज और 70 हजार लाइक आ चुके हैं. वीडियो में आपको एक्सप्रेस ट्रेन में सुइट रूम, खाने की जगह, शॉवर लगा बाथरूम, दो मास्टर बेडरूम दिख रहे हैं. इसी के बाद वीडियो शेयर करने वाले कुशाग्र ने बताया कि इस ट्रेन की टिकट 20 लाख रुपये है, जिसे सुनकर सब हैरान हैं. लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतने में घर खरीद लेंगे. यह बात भी बिल्कुल सही है.

