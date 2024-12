प्रयागराज में जनवरी से महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है. ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि सरकार मेले के लिए मुफ्त की ट्रेनें चला रही है. इस मामले में रेलवे मिनिस्ट्री का बयान सामने आया है.

प्रयागराज में जनवरी से महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है. ऐसे में देश-विदेश से करोड़ों लोग इस मेले में शामिल होने आएंगे. इस मेले में सम्मलित होने के लिए कई लोगों ने पहले से ही ट्रेन की टिकटें बुक कर ली हैं. अब ट्रेन की टिकट मिलना मुश्किल है. लोग ट‍िकट के ल‍िए परेशान हैं. इसी बीच अकबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर दावा क‍िया क‍िया जा रहा है क‍ि सरकार कुंभ मेले के लिए मुफ्त की ट्रेनें चला रही है. इसमें पूरा क‍िराया माफ होगा. इस मामले में रेलवे मंत्रालय ने बयान जारी कर सच बाताय है.

रेल मंत्रालय ने जारी किया बयान

रेल मंत्रालय ने कहा, सोशल मीडिया और टीवी पर क‍िए जा रहे इस तरह के सारे दावे पूरे तरह गलत हैं. मंत्रालय ने कहा कि कुंभ मेले के ल‍िए रेलवे या सरकार की ओर से कोई ऐसी ट्रेन नहीं चलाई जा रही हैं. मंत्रालय का कहना है कि ये खबरें बिल्कुल भी सच नहीं हैं और लोगों को इन खबरों के माध्यम से गुमराह क‍िया जा रहा है.

रेलवे मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया क‍ि बिना टिकट यात्रा करना रेलवे के नियमों के खिलाफ है और इसके लिए सजा का प्रावधान है.

रेलवे ने कहा क‍ि महाकुंभ मेले या किसी अन्य मौके पर मुफ्त यात्रा का कोई भी नियम नहीं है. रेलवे ने यात्रियों को आश्‍वासन दिया है कि मेले के दौरान यात्रा सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं. इसके साथ ही कुछ पोस्‍ट में ये भी दावा क‍िया जा रहा है क‍ि नेशनल हाईवे अथॉर‍िटी कुंभ जाने वाले वाहनों से टोल वसूली नहीं करेगा.

NHAI ने पोस्ट कर दी जानकारी

इस दावे को नेशनल हाईवे अथॉर‍िटी (NHAI) ने पूरी तरह खार‍िज क‍िया है. एनएचएआई ने एक्स पर लिखा, प्रयागराज में कुंभ मेले के लिए जाने वाले वाहनों को टोल-फ्री आवागमन प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है. आपको बता दें कि महाकुंभ मेला 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा.

Some sections of the media have reported that 'Kumbh Mela' bound vehicles will be provided toll-free passage on National Highways at Prayagraj. It is clarified that no such proposal is under consideration.

