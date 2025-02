प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक बार फिर आग लग गई है. आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं.

प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक बार फिर आग लग गई है. ये आग सेक्टर-18 के शंकराचार्य मार्ग पर लगी है. आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है. घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दे रही हैं. राहत की बात ये है कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है.

#WATCH | Prayagraj | A fire breaks out in Sector 18, Shankaracharya Marg of Maha Kumbh Mela Kshetra. Fire tenders are at the spot. More detail awaited pic.twitter.com/G4hTeXyRd9— ANI (@ANI) February 7, 2025

महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग

महाकुंभ मेला क्षेत्र के शंकराचार्य मार्ग स्थित सेक्टर 18 में आग लग गई है. टेंट में आग की लपटे उठती हुई दिखाई दीं. हालांकि, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने तुंरत ही आग पर काबू पा लिया. राहत की बात ये है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

आज से पहले 30 जनवरी को भी महाकुंभ मेले के सेक्टर 22 में भी कई पंडालों में आग लग गई थी. इस आग की चपेट में आकर 15 टेंट जलकर खाक हो गए थे. सेक्टर 2 में दो कारों में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया था. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई थी. वहीं, 19 जनवरी को सेक्टर 19 में आग लग गई थी, जिसमें 18 शिविर जलकर खाक हो गए थे.

