Viral: आए दिन सोशल मीडिया पर तरह-तरह की वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ये वीडियो बड़े ही मजेदार होते है जो हमे गुदगुदाकर चले जाते हैं. वहीं कई बार ये वीडियो बहुत डरावने होते हैं. हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक मगरमच्छ समुद्र के किनारें लेटा हुआ था तभी वहां अचानक से शार्क आ गई. इसके बाद जो हुआ वह हैरान कर देने वाला है.

शार्क को मिल गया बेहतरीन लंच

वायरल हो रहे इस वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है. समुद्र के किनारे मगरमच्छ उल्टा लेटा हुआ था. वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था. मगरमच्छ को शार्म के आने का भी पता नहीं चला देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मानो वह मर गया हो. तभी पानी से बाहर निकली शार्क ने मगरमच्छ को मुंह में दबाया और खींच के पानी के भीतर ले गई. शार्क ने कई बार मगरमच्छ पर हमला किया.

The most Australian video I've ever seen pic.twitter.com/DAPCU2nMxB