भारत

Uttarakhand News: उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड, जानिए क्या है धामी सरकार की नई व्यवस्था

उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड समाप्त करने का फैसला किया है. अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत आएंगे और उनकी मान्यता शिक्षा बोर्ड देगा.

राजा राम

Updated : Feb 03, 2026, 09:36 PM IST

Uttarakhand News: उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड, जानिए क्या है धामी सरकार की नई व्यवस्था

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है. जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा. इसकी जगह एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक साझा ढांचे में लाया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराना है. 

बड़ा नीतिगत फैसला

दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में संचालित मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को लेकर बड़ा नीतिगत फैसला लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में सरकार जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करने जा रही है. इसके स्थान पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो आगे चलकर सभी अल्पसंख्यक संस्थानों की शैक्षणिक व्यवस्था को नियंत्रित करेगा. 

उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा

विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर ढाकाटे के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी ने इस निर्णय की घोषणा पिछले विधानसभा सत्र में की थी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जुलाई 2026 से राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसी नए प्राधिकरण के अंतर्गत काम करेंगे. इसके साथ ही इन संस्थानों को अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मदरसा बोर्ड को खत्म करने का निर्णय शिक्षा सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है. उन्होंने बताया कि नया प्राधिकरण अल्पसंख्यक बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की रूपरेखा तय करेगा और पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देगा. सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा में पारदर्शिता आएगी और छात्र मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे. 

यह भी पढ़ें: भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, टैरिफ कटौती को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर

आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के लिए सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है. प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) सुरजीत सिंह गांधी को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है. वे बीएसएम पीजी कॉलेज, रुड़की से जुड़े रहे हैं. इसके अलावा प्रोफेसर डॉ. राकेश कुमार जैन (गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार), डॉ. सैय्यद अली हमीद (सेवानिवृत्त प्रोफेसर, कुमाऊं विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा), प्रो. पेमा तेनजिन, प्रो. गुरमीत सिंह, डॉ. एल्बा मन्ड्रेले, प्रो. रोबिना अमन, चंद्रशेखर भट्ट और राजेंद्र सिंह बिस्ट को सदस्य बनाया गया है. सरकारी व्यवस्था के तहत महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा और निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे. वहीं, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को पदेन सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार का दावा है कि यह नई प्रणाली शिक्षा के स्तर को मजबूत करेगी और अल्पसंख्यक छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी. 

