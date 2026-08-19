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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'जब भगवान भेदभाव नहीं करता तो...', मंदिर में गैर-ब्राह्मणों से अलग व्यवहार किए जाने पर बोला कोर्ट

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि गैर-ब्राह्मण भक्तों को तीर्थम (पवित्र जल) और प्रसाद के लिए बाहर खड़े रहना होता है, जबकि उन्हें सिर पर रखने वाला कपड़ा- सतारी भी नहीं दिया जाता है.

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Neelam

Updated : Aug 19, 2026, 04:16 PM IST

'जब भगवान भेदभाव नहीं करता तो...', मंदिर में गैर-ब्राह्मणों से अलग व्यवहार किए जाने पर बोला कोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (Image Source: PTI)

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मंदिरों में भक्तों के साथ जातिगत भेदभाव पर मद्रास हाईकोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि भगवान किसी भक्त के साथ भेदभाव नहीं करता, मंदिरों में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है. हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के कांचीपुरम के अरुलमिगु देवराज स्वामी मंदिर में गैर-ब्राह्मण भक्तों के साथ भेदभाव के आरोपों को लेकर यह बात कही. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक परंपराओं का उपयोग भक्तों के साथ भेदभाव के लिए नहीं किया जा सकता है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जी जयाचंद्रन और जस्टिस ई. मनोहरन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा, 'भगवान के लिए सभी जीव एकसमान हैं, भगवान किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है. हालांकि, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अदालतों ने भी माना है कि पूजास्थलों पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है.' कोर्ट ने भगवद गीता के एक श्लोक का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि भगवान सभी जीवों के लिए एक समान रूप से भाव रखता है, वह न तो किसी के साथ पक्षपात करता है और न ही किसी से घृणा करता है. 

कोर्ट की यह टिप्पणी माधवन रामानुज दासन की ओर से दायर जनहित याचिका पर आई है. याचिकाकर्ता थेनकलाई वैष्णव और थिरुकाची नांबी थिरुमालादियार सेवा संगम के सेक्रेटरी हैं. उन्होंने याचिका में मंदिर खासतौर पर श्री मानवला मामुनिगल तीर्थस्थल में दर्शन के समय गैर-ब्राह्मण भक्तों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यहां दो प्रवेश द्वार हैं, एक मुख्य द्वार है, जबकि साइड से भी एक अलग प्रवेश द्वार है. उनका आरोप है कि ब्राह्मण भक्तों को मेन एंट्रेंस से प्रवेश की अनुमति है, जबकि गैर-ब्राह्मणों के लिए साइड गेट से एंट्री है.

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि गैर-ब्राह्मण भक्तों को तीर्थम (पवित्र जल) और प्रसाद के लिए बाहर खड़े रहना होता है, जबकि उन्हें सिर पर रखने वाला कपड़ा- सतारी भी नहीं दिया जाता है. इतना ही नहीं इन्हें मंदिर के गर्भगृहों में भजन गाने की भी अनुमति नहीं है. हालांकि, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट ने इन आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि यह तीर्थ स्थल काफी छोटा है इसलिए धार्मिक अनुष्ठान के समय बहुत ज्यादा संख्या में वहां भक्त उपस्थित नहीं रह सकते हैं. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि मंदिर में किसी भी समुदाय के भक्तों के साथ भेदभाव जैसी कोई स्थिति नहीं है. तीर्थम, प्रसाद और सतारी को लेकर भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. 

 

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