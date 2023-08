सरकारी अनाज केंद्र पर खुलेआम घपलेबाजी, वजन बढ़ाने के लिए गेहूं में मिला दी रेत

डीएनए हिंदी: मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है. सतना के एक सरकारी अनाज केंद्र पर मिलावट का मामला सामने आया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग वहां पड़े गेहूं में रेत मिला रहे हैं, ताकि गेहूं का वजन बढ़ जाए और पैकिंग के दौरान कम गेहूं भरकर ही ज्यादा तौल ली जा सके. वीडियो वायरल हो जाने के बाद प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं.

यह वीडियो सतना के रामपुर बघेलान के बांधा गांव में मौजूद अनाज केंद्र का है. MSP पर खरीदे गए गेहूं को यहां स्टोर किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, यहां कुल 7 लाख क्विंटल से भी ज्यादा गेहूं इकट्ठा किया गया है. इस गेहूं को पैक करके दूसरे जिलों में भेजा जाना है. पैकिंग से पहले वजन बढ़ाने की अजीब ही करतूत सामने आई है. बाकायदा ट्रैक्टर पर रेत रखकर गेहूं में रेत मिलाई जा रही है.

गेहूं में मिला दिया रेत और कंक्रीट

खबरों के मुताबिक, गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए उसमें रेत और कंक्रीट मिलाया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गेहूं के ढेर के ऊपर रेत फेंकी जा रही है. इस अनाज केंद्र के ब्रांच मैनेजर ज्योति प्रसाद का कहना है, 'रेत मिलाना और उसका वीडियो बनाना किसी की साजिश है. हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं.' हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह काम लगातार किया जाता है.

