प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर हैं. पीएम मोदी यहां लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं. जंबूरी मैदान में पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया. यहां पर पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ भी जमकर हमला बोला और कहा की भारत की नारी शक्ति को चुनौती देना आतंक के आकाओं को भारी पड़ गया और यहीं से उनकी अंत की शुरुआत हुई.

सिंदूर हमारी परंपरा है

पीएम मोदी ने कहा, 'सिंदूर हमारी परंपरा है, नारी शक्ति का प्रतीक है. राम रंग में रंगे हनुमान जी ने भी सिंदूर का श्रृंगार किया था. शक्तिपूजा में भी सिंदूर का अर्पण किया जाता है. यह सिंदूर शौर्य का प्रतीक बन गया. पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया. हमारे समाज को बांटने की कोशिश की. आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है. यह चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई.'

