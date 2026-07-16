FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'भारत टेक्स-2026' में चमका मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. मोहन बोले- राज्य में मिल रही दुनिया की सबसे सस्ती बिजली, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल

'भारत टेक्स-2026' में चमका मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. मोहन बोले- राज्य में मिल रही दुनिया की सबसे सस्ती बिजली, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल

छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कदम: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026' पारित, अब कारोबार करना होगा बेहद आसान

छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कदम: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026' पारित, अब कारोबार करना होगा बेहद आसान

कल का मौसम, 17 जुलाई: दिल्ली में धूप, उमस और गर्म हवा सताएगी, बारिश को लेकर IMD ने दिया अपडेट, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

कल का मौसम, 17 जुलाई: दिल्ली में धूप, उमस और गर्म हवा सताएगी, बारिश को लेकर IMD ने दिया अपडेट, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa

अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa

Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में

Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में

ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी

ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'भारत टेक्स-2026' में चमका मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. मोहन बोले- राज्य में मिल रही दुनिया की सबसे सस्ती बिजली, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया. राज्य में सस्ती बिजली, औद्योगिक सुविधाएं और 'पीएम मित्र पार्क' के माध्यम से टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 16, 2026, 05:20 PM IST

'भारत टेक्स-2026' में चमका मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. मोहन बोले- राज्य में मिल रही दुनिया की सबसे सस्ती बिजली, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

- भारत मंडपम में जुड़े देश-विदेश के उद्योगपति-निवेशक
- प्रदेश के मुखिया डॉ. यादव ने बताईं मध्यप्रदेश की खूबियां
- प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चारों ओर बह रही विकास की बयार 
- सीएम डॉ. मोहन ने निवेशकों के साथ की वन-टू-वन और राउंड टेबल मीटिंग

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'भारत टेक्स-2026' के मंच से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए एक बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश न केवल भौगोलिक दृष्टि से भारत का हृदय है, बल्कि औद्योगिक विकास और निवेश के लिए भी सबसे सुरक्षित और अनुकूल स्थान बन चुका है.

पीएम मित्र पार्क और टेक्सटाइल का भविष्य

मुख्यमंत्री ने धार जिले में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आधारशिला रखे गए देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' का उल्लेख करते हुए इसे राज्य की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि इससे न केवल 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि मालवा-निमाड़ क्षेत्र के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को वैश्विक बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी. यह पार्क 'खेत से कारखाने' तक की प्रक्रिया को और भी सरल बनाएगा.

बिजली और पानी की उपलब्धता में अग्रणी

Madhya pradesh

डॉ. यादव ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक संचालन के लिए सभी आवश्यक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में विश्व की सबसे सस्ती बिजली मध्यप्रदेश में मिल रही है. सोलर ऊर्जा और पंप स्टोरेज के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियां उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा आकर्षण हैं, जिससे उत्पादन लागत में भारी कमी आती है.

सब्सिडी का पारदर्शी वितरण

निवेशकों का विश्वास जीतते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने उद्योगपतियों से किए गए सभी वायदे समय पर पूरे किए हैं. मई 2026 तक की सभी देनदारियां समाप्त करते हुए सरकार ने मात्र डेढ़ साल में लगभग 5500 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से उद्योगपतियों को सीधे ट्रांसफर की है. यह पारदर्शी व्यवस्था सरकार की निवेशकों के प्रति गंभीरता को दर्शाती है.

सांस्कृतिक विरासत और ब्रांड का मेल

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की टेक्सटाइल परंपरा को गौरवशाली बताया. उन्होंने महेश्वरी और चंदेरी साड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में इकोनॉमी को जीवन से जोड़ा गया है. रानी अहिल्याबाई द्वारा बुनकरों के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों से प्रेरणा लेकर आज मध्यप्रदेश टेक्सटाइल सेक्टर में नई ऊंचाइयां छू रहा है.

निवेशकों का हृदय से स्वागत

अंत में मुख्यमंत्री ने वैश्विक ब्रांड्स और उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण दिया. उन्होंने कहा, "एक बार जो मध्यप्रदेश आता है, वो वहीं का होकर रह जाता है." राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. 'हृदय प्रदेश' अपने उद्योगपतियों के स्वागत के लिए तैयार है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में
Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में
ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी
ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी
कुवैत ने किस भारतीय को दिया पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा, खाड़ी देशों में फैला है अरबों डॉलर का कारोबार?
कुवैत ने किस भारतीय को दिया पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा, खाड़ी देशों में फैला है अरबों डॉलर का कारोबार?
Lords में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 11 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Lords में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 11 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement