FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रजत महोत्सव में PM मोदी ने किया छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 

सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव?

गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय

Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ

Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ

Homeभारत

भारत

ऐसी लवस्टोरी सुन पुलिस का भी चकरा गया दिमाग, बेटे की सगाई से पहले समधी संग समधन हुई फरार

'न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन...' इस गाने को सच करने वाली एक घटना सामने आई है जिसमें एक समधन और समधी एक साथ जीने मरने के लिए घर छोड़कर भाग गए. आइए जातने है पूरा मामला

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 01, 2025, 05:12 PM IST

ऐसी लवस्टोरी सुन पुलिस का भी चकरा गया दिमाग, बेटे की सगाई से पहले समधी संग समधन हुई फरार

love affair

Add DNA as a Preferred Source

'न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन...' ये गाना तो लगभग सभी ने सुना ही होगा. ये गाना 1981 में आई फिल्म प्रेमगीत का है. लेकिन एक महिला और पुरुष ने इस गाने का सही साबित कर दिखाया है. मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर की है. यहां पर एक 45 वर्षीय विवाहित महिला को 50 साल के पुरुष से प्रेम हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ जीने-मरने के लिए घर छोड़कर भाग गए. इसके बारे में लोगों को तब पता चला जब बड़नगर थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर महिला को ढूंढ निकाला.

 बड़नगर के ग्राम ऊंटवासा का मामला

दरअसल, यह चौंकाने वाला मामला बड़नगर के ग्राम ऊंटवासा का है. गांव की 45 वर्षीय महिला बीते आठ दिनों से लापता थी. परिजन और रिश्तेदार उसे हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. थक हारकर परिजनों से बड़नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की और गुरूवार को महिला को खोज निकाला. लेकिन पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को जो जवाब दिए वह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई.  महिला ने साफ कहा कि वह अब अपने पति और बच्चों के पास नहीं लौटना चाहती, बल्कि अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है.

रिश्तों की मर्यादा कर दी पार 

बाद में पता चला कि महिला का प्रेमी पास के गांव चिकती का रहने वाला है. हैरानी तो तब हुई जब पता चला कि ये प्रेम कहानी उम्र ही नहीं बल्कि रिश्तों की मर्यादा भी लांघ गई. दरअसल, जिस पुरुष के साथ महिला गई थी, वही उसका होने वाला समधी था. महिला के बेटे की सगाई उस पुरुष की बेटी से तय हो रही थी, लेकिन सगाई से पहले ही दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ गया और उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया. बड़नगर थाना प्रभारी ने बताया कि अशोक पाटीदार ने बताया कि महिला विवाहित है और उसके दो जवान बच्चे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव?
गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट
गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट
GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े
GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े
ऐसी लवस्टोरी सुन पुलिस का भी चकरा गया दिमाग, बेटे की सगाई से पहले समधी संग समधन हुई फरार
ऐसी लवस्टोरी सुन पुलिस का भी चकरा गया दिमाग, बेटे की सगाई से पहले समधी संग समधन हुई फरार
गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका
गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर हैं भारतीय
Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ
Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ
Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें
Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें
Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना
Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE