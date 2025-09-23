मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा आंदोलन! गोमांस पर 0% जीएटी लगाने पर भड़के जीतू पटवारी, यहां जाने पूरा मामला

क्या बांग्लादेश की सियासत पर है जमात-ए-इस्लामी का कब्ज़ा? कुछ ऐसा ही दर्शा रहे हैं समीकरण
मध्य प्रदेश में गोमांस पर जीरो प्रतिशत जीएसटी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार का घेराव किया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी हैं. कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे भाजपा की चाल बताया है.
भारत में जीएसटी दर कम होने के साथ-साथ मध्य प्रदेश में विवाद भी शुरू हो गया है. दरअसल मध्य प्रदेश में 18 सितंबर की रात को राज्य के वाणिज्यिक विभाग ने मध्य प्रदेश में गोमांस पर 0 प्रतिशत जीएटी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया था और 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं. काग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है. इतना ही नहीं जीतू पटवारी ने इसे गोमांस को बढ़ावा देने वाला कदम करार दिया हैं.
जीरो प्रतिशत जीएसटी क्यों किया लागू
भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मप्र सरकार ने गोमांस पर जीरो प्रतिशत जीएसटी लागू कर दिया है. उन्होंने सवाल किया कि इसका क्या संदेश है, जबकि गोभक्त मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला. उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और इसका विरोध भी करेगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर गायों की हत्या नहीं होने देगी और गोमांस का निर्यात रोकेगी.
बड़े आंदोलन की चेतावनी
बता दें कि 26 और 27 सितंबर को कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इस फैसले को लेकर आंदोलन करेगी. जीतू पटवारी ने यह सवाल उठाया कि भारत में गोमांस का निर्यात सबसे ज्यादा बढ़ा है, और यह मोदी सरकार के तहत हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में गोमांस का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है, जबकि भाजपा नेता गाय के नाम पर वोट मांगते हैं.
प्रदेश में माफियाओं का राज
पटवारी का कहना है कि जब गाय के मांस पर निर्यात बढ़ रहा है तो सरकार ने जीएसटी मुक्त कैसे किया. उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सड़क पर गायों को घेरकर कलेक्टर ऑफिस ले जाएगी और इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. उन्होंने सरकार को टारगेट करते हुए ये भी कहा कि अब प्रदेश में ये आम बात है कि राज्य सरकार माफियाओं की सरकार बन चुकी है. उन्होंने दावा किया कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर माफियाओं का कब्जा है.
