इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से निकला 'कुबेर का खजाना', 29 दानपेटियों की गिनती में जुटे 25 कर्मचारी

Indore News: इंदौर के प्रसिद्ध आस्था के केंद्र खजराना गणेश मंदिर की दानपेटिंयां खुल गई है. साथ ही यहां पर चढ़ाये गए पैसों की गिनती भी शुरू हो गई है. भक्तों ने बप्पा के चरणों में जमकर दान किया है. मंदिर की 29 दानपेटियों की सीसीटीवी के सामने खुलवाकर नोटों की गिनती की जा रही है. इसके लिए करीब 25 कर्मचारी लगाए गए हैं. खबरों के मुताबिक अभी तक दानपेटियों से जो राशि मिली है उसकी गणना एक करोड़ रुपए तीन लाख रुपए तक पहुंच गई है. ये केवल 15 दानपेटियों की राशि है.

2 करोड़ रुपये हो सकते हैं इकठ्ठा

इसके बाद अभी 14 और दानपेटियां खुलना और उनकी गणना होना बाकी है. अनुमान लगाया जा रहा है कि ये राशि 2 करोड़ तक पहुंच सकती है. दान में विदेशी करेंसी भी खूब मिली है. जिनमें नेपाल और यूएस की करेंसी ज्यादा मिली है. इनता ही नहीं दानपेटियों (इंदौर का खजराना गणेश मंदिर) में भक्तों को कई मन्नतों के पत्र मिले हैं. इन मन्नतों के मुख्य तौर पर बीमारी के उपचार, कर्जे से परेशान और परीक्षा में सफलता को लेकर हैं. मंदिर प्रबंधक जीएस मिश्रा ने बताया कि दानपेटियों को खोलने और राशि गिनने का काम सुबह 11 से शाम 5 बजे तक हो रहा है.

क्या है इस मंदिर का इतिहास

बता दें कि खजराना गणेश मंदिर अपनी अद्भुत और चमत्कारी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है. इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था. इस मंदिर का गर्भग्रह सोने और चांदी से सजा हुआ है. खजराना गणेश मंदिर(The Khajrana Ganesha Temple) की डिजाइन बेहद ही सुंदर है जो कि इंदौर के होल्कर राजवंश की भव्यता को दर्शाती है. बता दें कि इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसलिए कराया था ताकि औरंगजेब से बचाई गई प्रतिमा को सुरक्षित रखा जा सके. इस मंदिर में भगवान गणेश की आंखों में हीरे जड़े हुए हैं.

